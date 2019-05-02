Türkiye'den dev hamle! 70 imza birden atıldı

Savunma sanayi alanında yüzde 70 yerlilik oranına ulaşarak dünyada da söz sahibi olmaya başlayan Türkiye bu alanda gücünü yeni işbirlikleriyle pekiştiriyor. İstanbul'da önceki gün başlayan yarın sona erecek olan IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda peşpeşe imzalar atılmaya başlandı. Fuarda önceki gün Endonezya ile ortak tank üretimini öngören anlaşmanın imzalanmasınının ardından fuar en yoğun imza trafiğini dün yaşadı. Anlaşmaların çoğuna Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de şahitlik etti. Türkiye'ye silah vermeyen 'sözde müttefikler'e en güzel cevap niteliği taşıyan imzaların fuarın son gününe kadar 70'i bulması bekleniyor.

ULUSLARARASI İMZALAR

Fuarda dün en fazla anlaşmaya 'devletten devlete' işler yapan ASFAT A.Ş. imza attı. Aralarında Ukrayna ve Kanada'nın da bulunduğu yerli ve yabancı 14 şirketle işbirliği için mutabakat imzalayan şirket bugün 6 imza daha atacak. Şirketin bugün anlaşma yapacağı şirketler arasında Airbus da var. SAHA İstanbul'un da dün 6 ayrı proje için imza attığı fuarda dün ayrıca Altay tankı için de önemli bir aşama geçildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katıldığı törende atılan imzalar sonrası dev projede Aselsan, Roketsan, MKEK ve Havelsan alt yüklenici oldu.

RAKİPLER BİLE GELDİ

Fuarda Savunma Sanayii Başkanlığı ile THY Teknik arasında HİK Sistemi için lojistik işbirliği protokolü imzalandı. Anlaşmayı Demir ve THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman imzaladı. Ardından SSB ile Aselsan arasında Alçak İrtifa Radar Sistemi için imzalar atıldı. İlk teslimatı 2022 olan proje devreye girerse hedef bilgileri silah sistemlerine doğrudan aktarılacak. İsmail Demir bu imzanın ardından Altay Yazılım ile Norveçli Kongsberg arasındaki işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Fuarda Havelsan ile Kıyı Emniyeti arasında da işbirliği anlaşması imzalandı.​





UKRAYNA'YA TELSİZ

Fuarda imzalanan bir başka anlaşmaya göre de Ukrayna ordusu Aselsan'ın askeri telsiz ve termal nişangahını kullanacak. Aselsan, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki anti-tank füze sistemlerinde termal nişangah olarak kullanılmak üzere, 'dörtgöz-S termal kameralar' ile haberleşme ihtiyacı kapsamında 'askeri telsiz' satacak. Anlaşma Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STE Genel Müdürü Vladyslav Belbas ve Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı tarafından imzalandı.



Bakan Varank lazerli silahın özelliklerini fuarda anlattı. Mehmetçiğe süper lazerli silah geliyor

TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen ve bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi olan milli lazer silahı geliştirdi. Tüfeğe Monte Lazer (TÜMOL), IDEF'te görücüye çıktı. TÜMOL'un bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi bulunuyor. IDEF 2019'un açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tören öncesinde TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, SAHA İstanbul Başkanı ve TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte TÜBİTAK'a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standında incelemelerde bulundu. BİLGEM tarafından milli imkanlarla geliştirilen TÜMOL'u, beraberindeki askerle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına getiren Varank, süper silahla ilgili Erdoğan'a bilgi verdi. Bakan Varank, Tüfeğe Monte Lazer'in tamamen milli olarak tasarlandığını ve üretildiğini belirterek, "Bu, patlayan veya ateşli bir silah değil. Elektriği lazer ışığına çeviriyor. Kısa mesafede etkisi çok yüksek. Ses çıkarmıyor yok. Sadece kızılötesi kamera ile görülebiliyor. 20 kilowat güç seviyesinde bir geminin güvertesindeki çeliği delebiliyor" dedi.



BEŞ YILDIR ÇALIŞILIYOR

Lazer silah sisteminin BİLGEM tarafından tamamen milli olarak tasarlanarak üretildiğini aktaran Bakan Varank, silahın kısa mesafede etkisinin çok yüksek olduğunu, 150 metrede hedefi kesin etkisiz hale getirdiğini, 250 metrede hedefe zarar verdiğini, hava şartlarına bağlı olarak bir kilometreye kadar caydırıcı etkisinin bulunduğunu bildirdi. Varank "5 yıllık çalışmanın ürünü silah, Mehmetçiğe her anlamda üstünlük sağlayacak" dedi.



SAHA İstanbul bünyesindeki şirketlerin yeni projeleri için imzalar dün atıldı.

SAHA İSTANBUL'DAN 6 YENİ MİLLİ PROJE DAHA

Haluk Bayraktar'ın bağkanlığını yaptığı SAHA İstanbul, Türkiye'nin geleceğine güç verecek projeleri IDEF'19'da açıkladı. Havacılık ve savunma sanayinin yerlileştirilmesine önemli katkılar sağlayacak projelerin açıklandığı tören, savunma sanayinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. SAHA istanbul standında Türkiye'nin savunma sanayiinde geleceğine yön verecek; Lazer Silah Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi, HÜRKUŞ Uçağı İçin İklimlendirme Alt Sistem Tedarik Projesi, Havacılık Uygulamaları İçin Katmanlı Metal Yazıcı Tozları Projesi (ATOM), İnsansız Deniz Araçlarının Otonom Çalışabilmesi İçin Ölçüm, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Kontrol Birimi Geliştirme Yol Haritası (İDA-OTOSEVK), Uydu Haberleşme Sistemleri ve Nano partikül takviyeli kompozit malzeme üretimi projeleri için imzalar atıldı. Etkinlik sırasında iki de uluslararası işbirliği yapıldı. ElectraIC, Malezyalı Key ASIC ile ortaklık anlaşması imzalarken TTAF A.Ş ise Çek Cumhuriyeti'nde Optokon firması ile Türkiye'de ortak optik üretimi konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

ASFAT A.Ş. Genel Mürdürü Esad Akgün dün fuar sırasında 14 ayrı anlaşmaya imza attı. Şirket bugün 6 anlaşma daha yapacak.

ASFAT'TAN 20 AYRI İMZA

Fuarda dün en fazla anlaşmaya ASFAT A.Ş. imza attı. Milli Savunma Bakanlığı standında bulunan ASFAT, burada ulusal ve uluslararası önemli firmalarla 14 anlaşma imzaladı. Şirket bugün ise 6 anlaşmaya imzalayarak toplam 20 ayrı işbirliğinin temelini atacak. ASFAT A.Ş. Genel Müdürü Esad Akgün'ün hazır bulunduğu törende dün Ukrayna'dan UkrObronProm, Kanada'dan Vard, Romtehnica, Hat-San Tersanesi, Meteksan, Esen Sistem, BİTES, Best Grup ile mutabakat muhtırası imzalarken, SAHA İstanbul, OSSA-OSTİM Savunma Kümelenmesi, TSSK-ODTÜ Teknokent, ESAC-Eskişehir Savunma Kümelenmesi, HUKD, İzmir Havacılık Kümelenmesi ile de stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.



6 ANLAŞMA SIRADA

Şirket bugün ise Airbus MRO'nun yanı sıra YDS, Hollanda'dan Damen, Aselsan, Karadağ Savunma Bakanlığı, Alp Havacılık ile çeşitli anlaşmalar imzalayacak.Dünkü törende konuşan ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, atılan imzalarla kurumlar arasında çok güzel birliktelikler olacağını belirterek, hayata geçirilecek projelerin önemine değindi. ASFAT A.Ş, fuarda askeri fabrika, tersaneler ile birlikte savunma sanayiinde son yıllarda hayata geçirdiği projeleri tanıttı. Şirket uluslararası delegasyonlar ve firmalarla da birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

DEVLETTEN DEVLETE İŞ

Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da standa gelerek, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. ASFAT, savunma sektöründe küresel ölçekte 'Devletten Devlete' satış, pazarlama ve işbirliği alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştu.