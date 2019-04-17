Duyan bankaya koştu! Son 2 gün

50 bin TOKİ konut projesine vatandaşlardan yoğun bir başvuru gerçekleştirdi. 6 Mart'ta başlayan başvurular Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler için 19 Nisan'da sona erecek. TOKİ evleri için elinizi çabuk tutun çünkü son 3 güne girildi.

TOKİ KONUTLARI BAŞVURULARI İÇİN SON 3 GÜN

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında,

2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın" 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımızın" 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Başvurular yapılacak.

TOKİ EVLERİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları açıklanma tarihi net olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik bir açıklama yaptı. Özçelik, "Kuralar Nisan sonu, Mayıs başı gibi çekilecek, herkes dairesini alacak. Her ilde ayrı kura planlıyoruz. 40'a yakın ilimizde konut projeleri yapıldı." dedi.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası şubesinde Gayrımenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır.

TOKİ EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLDE NE ZAMAN YAPILACAK?

1-Karabük Yenice 2. Etap'ta kuralar 25 Nisan 2019,

2-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde kuralar 26 Nisan 2019,

3-Ardahan Posof'ta kuralar 29 Nisan 2019,

4-Van Çaldıran'da kuralar 30 Nisan 2019,

5-Bitlis Ahlat'da kuralar 2 Mayıs 2019'da,

6-Bingöl Adaklı'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

7- Bingöl Karlıova'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

8-Elazığ Merkez Bizmişen'de kuralar 6 Mayıs 2019'da,

9-Malatya Doğanşehir'de kuralar 7 Mayıs 2019'da,

10-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da kuralar 8 Mayıs 2019'da,

11-Adana Tufanbeyli'de kuralar 9 Mayıs 2019'da,

12-Malatya Darende'de kuralar 10 Mayıs 2019'da,

13-Erzincan Kemaliye'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

14-Malatya Arapgir'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

15-Sivas Merkez Yenimahalle'de kuralar 14 Mayıs 2019'da,

15-Yozgat Merkez Mutafoğlu'da kuralar 15 Mayıs 2019'da,

16-Çorum Merkez Kuruçay'da kuralar 16 Mayıs 2019'da,

17-Kırıkkale Delice 2. Etap'ta kuralar 17 Mayıs 2019'da,

18-Karaman Merkez Kırbağı'da kuralar 20 Mayıs 2019'da,

19-Mersin Mezitli'de kuralar 21 Mayıs 2019'da,

20-Osmaniye Sumbas'da kuralar 22 Mayıs 2019'da,

21-Hatay Altınözü'nde kuralar 23 Mayıs 2019'da,

22-Giresun Güce 2 .Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

23-Gümüşhane Köse 2. Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

24-Bayburt Şingah'ta kuralar 29 Mayıs 2019'da,

25-Konya Beyşehir'de kuralar 30 Mayıs 2019'da,

26-Isparta Keçiborlu'da kuralar 31 Mayıs 2019'da kuralar çekilecek.