TOKİ kura sonuçları, başvuru sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Ev sahibi olma hayaliyle başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçları bekliyor. Başvuru işlemleri normal vatandaşlardan 6-25 Mart, emeklilerden 26 Mart-5 Nisan, en az yüzde 40 engellilerden 8-12 Nisan, şehi aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin başvuruları ise 15-19 Nisan'da alınmıştı. 50 bin sosyal konut için başvuruların alınmasının ardından yapılan açıklamaya göre, 636 bin 787 kişi başvuru yaptı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kuralarının ne zaman çekileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Başvuruların tamamlanması ile birlikte kura heyecanı yaşayan başvuru sahipleri, kura tarihini araştırıyor. Kura çekiliş tarihleri ile ilgili bilgilerin yakın zamanda vatandaşlarla paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça haberimizin içeriğine eklenecektir.

YATAY MİMARİYE GÖRE İNŞA EDİLECEK

TOKİ tarafından 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek proje kapsamındaki sosyal konutlar yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek. Sosyal konutların fiyatları projelere ve illere göre farklılık gösteriyor. 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklükte olup, fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödenecek, aylık 388 lira taksit tutarıyla 240 aya varan vade seçenekleri sunulacak. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare büyüklüklerinde olacak. 170 bin 720 lira değerindeki bu konutlar için yüzde 10 peşinat yani 17 bin 72 lira alınacak ve 759 lira taksitle 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

36 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak, sadece taksitlerde 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacak.

TOKİ'YE KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

* T.C. vatandaşı olması,

* Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

* Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

* Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

* Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

* Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

* Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.