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  • 01.05.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 11:04

Ayazma, Kayaşehir, Tuzla kura çekimi ne zaman? kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesi için başvurular tamamlandı. 636 bin 787 kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi için şimdi sıra kura çekiminde. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2019 TOKİ , Silivri, kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru işlemleri normal vatandaşlardan 6-25 Mart, emeklilerden 26 Mart-5 Nisan, en az yüzde 40 engellilerden 8-12 Nisan, şehi aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin başvuruları ise 15-19 Nisan'da alınmıştı.

TOKİ kura çekiliş sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. TOKİ konut başvuruları için neredeyse 10 katı başvuru yapıldı. En fazla başvuru yapılan il ise İstanbul oldu. TOKİ kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. TOKİ 50 bin sosyal konut projelerinde kura sonuçları, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. Peki TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları son dakika açıklandı mı? İşte Ayazma, Kayaşehir, Tuzla kura tarihleri ve tüm detaylar

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