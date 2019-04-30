TOKİ kura çekiliş sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. TOKİ konut başvuruları için neredeyse 10 katı başvuru yapıldı. En fazla başvuru yapılan il ise İstanbul oldu. TOKİ kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. TOKİ 50 bin sosyal konut projelerinde kura sonuçları, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. Peki TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları son dakika açıklandı mı? İşte Ayazma, Kayaşehir, Tuzla kura tarihleri ve tüm detaylar