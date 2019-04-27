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  • 27.04.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 11:54

2019 kura çekiliş sonucu hangi ilde ne zaman? TOKİ Başakşehir Kayabaşı, Silivri, Tuzla Aydınlı kura sonuçları açıklandı mı?

Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük fırsat sunan 67 ilde başlattığı 50 bin sosyal konut projesi için başvuru dönemini tamamladı. TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik bir açıklama yaptı. Özçelik, "Kuralar Nisan sonu, Mayıs başı gibi çekilecek, herkes dairesini alacak" dedi. İşte 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçları il listesi, hangi ilde hangi tarihte yapılacak? TOKİ evleri İstanbul çekilişi ne zaman? En fazla başvuruyu İstanbul Kayabaşı projesi aldı. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi.

2019 TOKİ kura çekiliş sonucu hangi ilde ne zaman? TOKİ Başakşehir Kayabaşı, Silivri, Tuzla Aydınlı kura sonuçları açıklandı mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önce en çok talep gören konutların ihalesinin yapılacağını ve hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini söylemişti. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği sosyal konutlara 636 bin 787 başvuru yapıldı. Başvuruların neredeyse yarısı İstanbul'daki 5 projeye yapıldı. Şimdi gözler kuraların ne zaman çekileceğine çevrildi. Başvuru rekoru kıran TOKİ 50 bin sosyal konut projesi için kura tarihleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte TOKİ 50 bin konut kura çekilişi tarihleri!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önce en çok talep gören konutların ihalesinin yapılacağını ve hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini söylemişti. Kuraların Anadolu'da mayısta, İstanbul'da temmuzda çekilmesi bekleniyor. Kurum, "100 gün içerisinde 10 bin konutun ihalesi yapılacak ve konutların inşaatına hemen başlanacak" demişti.

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