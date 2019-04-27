2019 TOKİ kura çekiliş sonucu hangi ilde ne zaman? TOKİ Başakşehir Kayabaşı, Silivri, Tuzla Aydınlı kura sonuçları açıklandı mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önce en çok talep gören konutların ihalesinin yapılacağını ve hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini söylemişti. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği sosyal konutlara 636 bin 787 başvuru yapıldı. Başvuruların neredeyse yarısı İstanbul'daki 5 projeye yapıldı. Şimdi gözler kuraların ne zaman çekileceğine çevrildi. Başvuru rekoru kıran TOKİ 50 bin sosyal konut projesi için kura tarihleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte TOKİ 50 bin konut kura çekilişi tarihleri!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önce en çok talep gören konutların ihalesinin yapılacağını ve hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini söylemişti. Kuraların Anadolu'da mayısta, İstanbul'da temmuzda çekilmesi bekleniyor. Kurum, "100 gün içerisinde 10 bin konutun ihalesi yapılacak ve konutların inşaatına hemen başlanacak" demişti.