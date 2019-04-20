50 bin TOKİ konut projesine vatandaşlardan yoğun bir başvuru gerçekleştirdi. 6 Mart'ta başlayan başvurular Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler için 19 Nisan'da sona erdi. TOKİ kura sonuçları için ise açıklanma tarihi net olarak belirtilmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik bir açıklama yaptı.

10 BİN KONUT

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önce en çok talep gören konutların ihalesinin yapılacağını ve hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini söylemişti. Kuraların Anadolu'da mayısta, İstanbul'da temmuzda çekilmesi bekleniyor. Kurum, "100 gün içerisinde 10 bin konutun ihalesi yapılacak ve konutların inşaatına hemen başlanacak" demişti.

EN ÇOK İSTANBUL KAYABAŞI

En fazla başvuruyu İstanbul Kayabaşı projesi aldı. Projedeki 4 bin 467 konuta 157 bin 391 başvuru yapıldı. Yani bu projeye 35 kat başvuru geldi. İkinci sırada 103 bin 904 başvuru ile İstanbul Tuzla var. 500 konutun yer aldığı projeye 207 kat talep alındı. Üçüncü sırada Bursa'dan bir proje var. 280 konutluk Nilüfer projesine 46 bin 121 talep alındı. Bu proje de 164 kat talep gördü.

50 bin konut için en düşük fiyat 116 bin 400 lira, başlangıç taksitleri de 388 lira olarak açıklanmıştı.

TOKİ EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLDE NE ZAMAN YAPILACAK?

1-Karabük Yenice 2. Etap'ta kuralar 25 Nisan 2019,

2-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde kuralar 26 Nisan 2019,

3-Ardahan Posof'ta kuralar 29 Nisan 2019,

4-Van Çaldıran'da kuralar 30 Nisan 2019,

5-Bitlis Ahlat'da kuralar 2 Mayıs 2019'da,

6-Bingöl Adaklı'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

7- Bingöl Karlıova'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

8-Elazığ Merkez Bizmişen'de kuralar 6 Mayıs 2019'da,

9-Malatya Doğanşehir'de kuralar 7 Mayıs 2019'da,

10-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da kuralar 8 Mayıs 2019'da,

11-Adana Tufanbeyli'de kuralar 9 Mayıs 2019'da,

12-Malatya Darende'de kuralar 10 Mayıs 2019'da,

13-Erzincan Kemaliye'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

14-Malatya Arapgir'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

15-Sivas Merkez Yenimahalle'de kuralar 14 Mayıs 2019'da,

15-Yozgat Merkez Mutafoğlu'da kuralar 15 Mayıs 2019'da,

16-Çorum Merkez Kuruçay'da kuralar 16 Mayıs 2019'da,

17-Kırıkkale Delice 2. Etap'ta kuralar 17 Mayıs 2019'da,

18-Karaman Merkez Kırbağı'da kuralar 20 Mayıs 2019'da,

19-Mersin Mezitli'de kuralar 21 Mayıs 2019'da,

20-Osmaniye Sumbas'da kuralar 22 Mayıs 2019'da,

21-Hatay Altınözü'nde kuralar 23 Mayıs 2019'da,

22-Giresun Güce 2 .Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

23-Gümüşhane Köse 2. Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

24-Bayburt Şingah'ta kuralar 29 Mayıs 2019'da,

25-Konya Beyşehir'de kuralar 30 Mayıs 2019'da,

26-Isparta Keçiborlu'da kuralar 31 Mayıs 2019'da kuralar çekilecek.