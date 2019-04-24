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  • 24.04.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 11:52

kura çekiliş sonuçları ne oldu?

kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesi için başvurular tamamlandı. 636 bin 787 kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi için şimdi sıra kura çekiminde.

TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

'da kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen kişiler başvurularını tamamladı. Satışa sunulan 50 bin sosyal konut için toplam 636 bin 787 başvuru alındı. En çok başvuru yapılan il İstanbul oldu.

TOKİ İSTANBUL PROJELERİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

En çok başvuru yapılan Projesi İstanbul TOKİ İstanbul Kayabaşı Projesi oldu. Bu projede satışa sunulan 4 bin 467 adet konut için toplam 157 bin 427 kişi TOKİ başvurusu yaptı. Başvuru rekoru kıran projede ne yazık ki başvurunun bu kadar yüksek olması kurada isim çıkma olasılığını da oldukça düşürdü. TOKİ evleri de bir başka başvuru rekoru kırılan TOKİ projesi oldu. TOKİ tarafından satışa sunulan 500 adet konut için 103 bin 927 kişi başvuru yaptı.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile hem "TOKİ'ye kaç kişi başvurdu?" sorusunun yanıtı hem de başvuru takvimi netleşti.

TOKİ'ye 50 bin sosyal konut için başvuru sayısı 636 bin 787 olarak açıklanırken İstanbul kura tarihi de belli oldu.

Yapılan ilk açıklamaya göre TOKİ İstanbul kura çekilişi Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Temmuz ayı itibari ile açıklanacak kesin tarihler içerisinde hak sahipleri belirlenecek ve TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanacak.

TOKİ İSTANBUL TUZLA AYDINLI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekilişi Temmuz ayında yapılacak olup tarih kesinleştiği anda sitemizden duyurulacaktır. TOKİ kura tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak için sitemizi takip edebilirsiniz

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