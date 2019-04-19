TOKİ'den yeni kampanya! 5 bin TL peşinat ve...

TOKİ sosyal konut projeleri ile alt gelir grubu aileleri kira öder gibi ev sahibi yapıyor. Bu konutlar için hem düşük peşinat talep ediliyor hem de aylık taksit ödemesi son derece düşük tutuluyor. TOKİ başvuruları kurum tarafından verilen ilan metninde belirtilen bankalara yapılıyor. Satışlar ya Ziraat Bankası şubeleri ya da Halkbank şubeleri üzerinden yapılıyor.

TOKİ'DE KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

TOKİ sosyal konut projeleri ile alt gelir grubu aileleri kira öder gibi ev sahibi yapıyor. Bu konutlar için hem düşük peşinat talep ediliyor hem de aylık taksit ödemesi son derece düşük tutuluyor. Sınırlı sayıda üretilen ve satışa sunulan konutlar için önce ilan edilen tarihler arasında TOKİ alt gelir grubu başvuruları toplanıyor, ardından da TOKİ kura tarihleri açıklanarak kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirleniyor.