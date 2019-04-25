Türkiye'de milyonlarca vatandaş ucuz konut alma hayalleri kuruyor. Bu hayalleri ise TOKİ ucuz konut projeleri sayesinde gerçeğe dönüşüyor. TOKİ sosyal konut projeleri ile alt gelir grubu aileleri kira öder gibi ev sahibi yapıyor.

TOKİ'DEN 2495 YENİ UCUZ KONUT GELİYOR

TOKİ ihale ilanları yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan yeni ilanlarla farkıl şehirlerde 2 bin 495 adet ucuz konut üretileceği duyuruldu.

TOKİ Amasya 2019 Konut Projesi İlanı (309 Adet Konut)

Amasya İli, Suluova İlçesi, Yeni Mahalle 309 Adet Konut , 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için ihale duyurusu yayımladı. Söz konusu ihale 24 Nisan 2019 tarihinde saat 14:30 da yapılacak.

TOKİ Aydın 2019 Konut Projesi İlanı (206 Adet Konut)

Aydın İli, İncirliova İlçesi 206 Adet Konut , 4 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihale ilanı yayımladı. İhale 25 Nisan 2019 tarihinde saat 14:30 da yapılacak.

TOKİ Burdur Karamanlı 2019 Konut Projesi (385 Adet Konut)

Burdur İli, Karamanlı İlçesi 2.Etap 385 Adet Konut , 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 30 Nisan 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Denizli Babadağ 2019 Konut Projesi (189 Adet Konut)

Denizli ili Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 189 adet konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 2 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Düzce 2019 Konut Projesi (188 Adet Konut)

Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Çele Köyü Karaağaç Mevkii 56 Adet Konut, Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Merkez Mahallesi 132 Konut ve Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Merkez Mahallesi Pazaryeri İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 7 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Denizli Serinhisar 2019 Konut Projesi (148 Adet Konut)

Denizli İli, Serinhisar İlçesi Kızılhisar Mahallesi 148 Adet Konut, 8 Adet Ticaret ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 8 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Uşak 2019 Konut Projesi (352 Adet Konut)

Uşak İli, Karahallı İlçesi 352 Adet Konut , 4 Adet Dükkan ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 16 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Balıkesir 2019 Konut Projesi (160 Adet Konut)

Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi Üçeylül Mahallesi 160 Adet Konut ve1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi ihalesi 20 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Niğde 2019 Konut Projesi (118 Adet Konut)

Niğde İli, Altunhisar İlçesi 118 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 28 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Denizli Çardak 2019 Konut Projesi (187 Adet Konut)

Denizli İli, Çardak İlçesi, Saray Mahallesi 187 Adet Konut , 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 29 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Aksaray 2019 Konut Projesi (253 Adet Konut)

Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 253 Adet Konut , 1 Adet Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.