Kadroya geçen taşeron işçiler gündemden düşmüyor. Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı yapılacak mı? Kadroya geçen taşeron işçi maaşı enflasyon farkı ilave tediye kaç para gibi sorulara yanıt arayanlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Tediye ödemeleri maaşa ekstra bir katkı sağlıyor. Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İlave tediye ödemesinin diğer yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek. Ayrıca Ramazan Bayramı ise 3 Haziran 2019 tarihinde Salı günü başlayacak. Kamu işçileri bu sayede bayram öncesi ilave tediye ödemesinden yararlanabilecekler.