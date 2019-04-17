Taşeron işçi ikramiye aldı mı, ne zaman ödenecek?

İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Ayrıca 4/D'li sürekli işçilere bayram öncesi 75 lira bayram harçlığı verilecek. Her iki ödeme işçilerin elini rahatlatacak. Peki Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye zam miktarı kaç TL? Taşeronlar ne kadar ilave tediye alacak? İşte tüm detaylar

BELEDİYELERDE YOK

Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği ilave tediyelere ilişkin kararname Resmi Gazete'nin 30 Ocak tarihli sayısında yayımlanmıştı. 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılına ait ilave tediye ödemesinin ilk ödemesi 31 Ocak 2019'da yapılmıştı. 2 Nisan 2018'de taşeron şirketlerden genel idarelerde kadroya geçen 4/D'li sürekli işçiler de ilave tediyeden faydalanabilirken belediye şirketlerine geçiş yapan işçiler ilave tediye alamıyorlar.

31 MAYIS'TA VERİLECEK

İlave tediyenin, ikinci yarısı 31 Mayıs'ta ödenecek. Ramazan Bayramı ise 3 Haziran Salı günü başlıyor. Böylelikle kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini almış olacaklar. 4/D'liler bu ikramiyeden yararlanırken, KHK ile belediye şirketlerine geçen işçiler için ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.

75 LİRA HARÇLIK

4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesini ocakta yapılmıştı. Geri kalan tutar ise temmuz ayı içinde yapılacak. Diğer yandan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.