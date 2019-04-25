SGK, bu talebe karşılık net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor.

SSK VE BAĞKUR'LUYA 3 MAAŞ AVANS

SGK, bu talebe karşılık net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor. Peki 2019'da emeklinin avans ödemesi kaç TL olacak? İşte tüm detaylar... SGK'dan emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere müjde! Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Peki, 2019'da emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? Hangi emekliler avans alabilecek? Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek.

Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.

EMEKLİYE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

6 BİN 62 TL AVANS

Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.