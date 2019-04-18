Bankaların konut kredisi faiz oranları son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik izliyor. Bazı bankalar indirime giderken, bazıları da faiz artışı uyguladı. İşte konut kredisi faiz oranlarında son durum…
Bankaların konut kredisi faiz oranları son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik izliyor. Bazı bankalar indirime giderken, bazıları da faiz artışı uyguladı. İşte konut kredisi faiz oranlarında son durum…
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