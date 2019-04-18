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  • 17.04.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 12:07

Konut kredisi oranları ne oldu? Ev alacaklar bankalara koştu

Özellikle geçtiğimiz iki ay boyunca kamu bankalarının konut kredisi oranlarını aşağı çeken hamleleri, ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirdi.

Bankaların konut kredisi faiz oranları son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik izliyor. Bazı bankalar indirime giderken, bazıları da faiz artışı uyguladı. İşte konut kredisi faiz oranlarında son durum…

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