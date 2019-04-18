Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge yasası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak. TBMM çalışmaya başlar başlamaz ilk ele alınacak konulardan birinin 3600 ek gösterge olacağını kaydeden Başkan Erdoğan da "Bunların hepsi Meclis'te konuşulur. İlk gündeme gelecek konulardan birisi bu mesele olacak" açıklamasını yaptı. Peki 3600 ek gösterge son dakika ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE VE KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaklaşık iki saat süren ekonomi zirvesinde, fiyat istikrarının sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Vatandaşın şikâyetlerini alıyoruz. Talimatı verdim, pahalı satışı önleyeceğiz" dedi. Erdoğan, kıdem tazminatı konusunda da "Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konunun üç ayağı var, mutabakat esastır, tüm boyutlarıyla istişare ederek karar vereceğiz" açıklaması yaptı



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı ile Beştepe'de bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, TİSK Başkanı Kudret Önen, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri Cemil Ertem, Meltem Taylan Aydın ile Başdanışman Yiğit Bulut katıldı.

ÖNCELİK 3600 EK GÖSTERGE

Seçimlerden önce gündeme gelen 3600 ek gösterge konusu da toplantıda konuşulan bir başka konu oldu. Toplantıya katılan taraflar 3600 ek göstergenin belli bir kesimi değil tüm çalışanları kapsaması gerektiğini dile getirdiler. TBMM çalışmaya başlar başlamaz ilk ele alınacak konulardan birinin 3600 ek gösterge olacağını kaydeden Erdoğan da "Bunların hepsi Meclis'te konuşulur. İlk gündeme gelecek konulardan birisi bu mesele olacak" açıklamasını yaptı.

3600 EK GÖSTERGE EN SON DURUM NEDİR?

Ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından birini de yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge oluşturuyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak.

AK Parti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin seçim öncesi çıkmasının siyasi etik açısından doğru olmadığını, seçimden sonra yasanın Meclis'ten geçirileceğini belirtmişti.