Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin en büyük destekçisi. İdare; KOBİ'lere proje ve faiz destekleri sağlıyor. KOBİ'lerin işbirliklerini de destekliyor. Tek başına büyümekte zorlanan, işbirliğine ihtiyaç duyan KOBİ'lerin yardımına İşbirliği Destek Programı ile koşuyor. Geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolunu açan program ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. 2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor.
- Ekonomi
- 11.04.2019
- Gazete
KOSGEB'ten KOBİ'lere destek! İşbirliği yapana 10 milyon TL...
Büyümek için işbirliği yapan KOBİ’ler destekleniyor. KOSGEB, işbirliği projelerine geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan destek sağlıyor...
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin en büyük destekçisi. İdare; KOBİ'lere proje ve faiz destekleri sağlıyor. KOBİ'lerin işbirliklerini de destekliyor. Tek başına büyümekte zorlanan, işbirliğine ihtiyaç duyan KOBİ'lerin yardımına İşbirliği Destek Programı ile koşuyor. Geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolunu açan program ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. 2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.