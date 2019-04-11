ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin en büyük destekçisi. İdare; KOBİ'lere proje ve faiz destekleri sağlıyor. KOBİ'lerin işbirliklerini de destekliyor. Tek başına büyümekte zorlanan, işbirliğine ihtiyaç duyan KOBİ'lerin yardımınaile koşuyor. Geri ödemeli ve geri ödemesizvaran desteğin yolunu açan program ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. 2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor.