Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faizlerinde indirime dair adımlar gelmişti ve ardından bu bankaları özel bankalar da takip etmişti. Bunun üzerine bankaların güncel faiz oranları merak edilmeye başlandı.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi faiz oranları konusunda da kamu bankaları birinciliği elden bırakmadı. En düşük araç kredisi faiz oranı yüzde 1,49 olurken en uygun taşıt kredisi veren banka ise Ziraat Bankası taşıt kredisi paketi oldu. Halkbank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,65 olarak uygulanırken Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranı ise yüzde 2,79 olarak uygulanıyor. Ziraat Bankası taşıt kredisi paketinde 60 ay vadeli araç kredisi kullanımına izin veriyor.

Ziraat Bankası Faiz Oranları

Ziraat Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,49

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

QNB Finansbank Kredi Faiz Oranları

QNB Finansbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,84

QNB Finansbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,39

QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,98

Şekerbank Kredi Faiz Oranları

Şekerbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,52

Şekerbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,99

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 2,90

Garanti Bankası Kredi Faiz Oranları

Garanti Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

Garanti Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,85

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

ING Bank Faiz Oranları

ING Bank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,74

ING Bank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,79

ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

Vakıfbank Kredi Faiz Oranları

Vakıfbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,55

Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

Burganbank Kredi Faiz Oranları

Burganbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,19

Burganbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,75

Burganbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 2,35

Denizbank Kredi Faiz Oranları

Denizbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,09

Denizbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,89

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,69

Akbank Kredi Faiz Oranları

Akbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,07

Akbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,89

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,69

TEB Kredi Faiz Oranları

TEB İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

TEB Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,80

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,61

Odeabank Kredi Faiz Oranları

Odeabank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,27

Odeabank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,42

Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

Halkbank Faiz Oranları

Halkbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

İş Bankası Kredi Faiz Oranları

İş Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,20

İş Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,79

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,85

Yapı Kredi Bankası Faiz Oranları

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,91

Yapı Kredi Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,70