Milyonlarca emeklinin beklediği ek ödeme, emekli maaşı promosyon ve ikramiye ücretleri zam oranları hakkında güzel gelişmeler yaşanıyor. Emekliler Ocak ayında zamlı maaşlarını aldılar ek ödemelerinde ise artış yaşandı.

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EMEKLİ MAAŞINA DÜŞÜK FAİZ AVANTAJI

ING Bank: Maaşını taşıyanlara hem 450 TL'ye varan nakit promosyon hem de 3 Otomatik Fatura Talimatı'na 150 TL ek nakit promosyon veriyor. Banka ayrıca, 60 ay yüzde 1.59'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Türkiye 'deki tüm banka ATM'lerinden maaşı ücretsiz çekme ve vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemeden işlem yapma imkanı sunuyor.

Akbank: Emeklilere 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sağlıyor. Banka emeklilerden hesap işletim ücreti de almıyor.

İş Bankası: 450 TL'ye varan promosyon ödemeleri yapan banka, kredi kartları için yıllık ücret almıyor. Vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları da sağlıyor

TÜM ATM'LER ÜCRETSİZ

Şekerbank: 450 liraya varan promosyon veren banka otomatik ödeme talimatı verenlere 150 lira daha hediye ediyor. Ücretsiz havale ve EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş hizmeti gibi imkanlar sunuyor. Diğer tüm banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim yapma olanağı sağlıyor.

Garanti Bankası: Promosyon olarak 450 liraya varan ödeme yapan banka, paramatiklerde maaşları tek tuşla çekme imkanı ve kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor. Ayrıca emeklilere özel indirimli faiz oranlarıyla gelir belgesiz destek, oto ve mortgage kredileri sunuyor.

Yapı Kredi: 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 200 TL puan ödülü veriyor. Mobil şube, internet şubesi, müşteri iletişim merkezi ve ATM'lerden ücretsiz havale imkanı sunan banka, doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerinden de 1 yıl boyunca ücretsiz faydalanma fırsatı sunuyor.

TEB: Emeklilere 450 liraya varan ödeme yapıyor. Hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti getiren banka, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi de sunuyor. Ayrıca ATM'lerden yüksek çekim limiti imkanı da veriliyor.