Ev, araba ve ihtiyaç kredisi alacak olanlara bankalardan iyi haberler geliyor. Son günlerde kamu bankalarının başı çekmesiyle birlikte tüm bankaların kredi faiz oranlarında düşüşler yaşandı.
Ev, araba ve ihtiyaç kredisi alacak olanlara bankalardan iyi haberler geliyor. Son günlerde kamu bankalarının başı çekmesiyle birlikte tüm bankaların kredi faiz oranlarında düşüşler yaşandı.
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