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  • 17.04.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 09:14

Ev alacaklar dikkat! İşte tüm ların güncel faiz oranları

ların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kredi faiz oranlarına baktığımız zaman en uygun kredi oranlarının kamu bankalarında olduğunu görüyoruz.

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