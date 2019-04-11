Bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaklaşık beş ay süren düzenli düşüş hareketi Mart itibariyle son buldu. Seçimlere bir hafta kala hareketlenen döviz kuruna bağlı olarak konut kredisi faiz oranları Mart ayının son haftasında yükseliş göstermeye başladı. Mart ayının son haftasında ilk olarak Yapı Kredi Bankası ve Akbank konut kredisi faiz oranlarında artış uyguladı. Aynı hafta DenizBank ise konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Peki konut kredisi faiz oranları 60 -120 ay vade faiz taksit oranları ne kadar oldu?

EV ALACAKLAR DİKKAT!

Faiz oranlarındaki hareketlilik Nisan ayında artarak devam etti. Nisan'ın ilk haftasında QNB Finansbank konut kredisi faiz indirimi uygularken, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası yeniden faiz artışı uyguladı. Nisan ayının ikinci haftası ise bir önceki hafta konut kredisi faiz indirimine giden QNB Finansbank'ın faiz artışı yapması ve bir önceki hafta faiz artışı yapan Garanti Bankası'nın konut kredisi faiz indirimi uygulaması ile devam ediyor. 2018 Ağustos'ta yaşanan kur krizi sonrası rekor seviyelere ulaşarak düşüş eğilimine giren konut kredisi faiz oranları uzun aylardır dengelenme yaşayarak sakin bir düşüş seyrediyordu. Mart ayının sonunda hareketlenen kur ile tekrar yükseliş eğilimine giren konut kredisi faizleri dengesiz bir hareketlilik gösteriyor. Bazı bankalarda konut kredisi faizleri yükselirken bazı bankalarda düşüş gösteriyor.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ NEREDE?

Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası Mart başından beri devam ediyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBank 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.28 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Ziraat Bankası'nın tabela konut kredisi faiz oranı, HalkBank ve VakıfBank' ın da kampanyalı faizi olan bu oran masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.