18 Nisan YSK İstanbul son dakika seçim kararını verdi mi? İstanbul seçimleri iptal mi oldu? AK Parti - MHP olağanüstü itiraz nedir? YSK'nın İstanbul'da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ile beraber AK Parti'nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile MHP'nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmesi bekleniyor. Bu arada AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itiraz süreci sürüyor. Hukukçular ise CHP adayı İmamoğlu'nun ortaya saçılan şaibelere rağmen koltuğunda oturamayacağını belirtiyor. Bu kadar tartışma ve şaibenin üzerine yeniden seçim dışında bir çözüm olmadığı görüşü ağır basıyor..

YSK İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TOPLANIYOR

YSK'nın İstanbul'da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ile beraber AK Parti'nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile MHP'nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmesi bekleniyor. Bu olağanüstü itirazlara ilişkin kurul toplantısının saat 14.00 itibarı ile başlaması öngörülüyor. YSK'nın yapılan itiraz dosyalarını inceleme süresinin birkaç gün süreceği tahmin ediliyor. Sadece İstanbul itirazı için YSK'ya üç bavul dolusu delil, 50 sayfalık dilekçe ve 15 ek belge sunuldu. Kurul üyelerinin delilleri inceleme süresinin 2 ile 4 gün süreceği ifade ediliyor.

MHP'DEN İSTANBUL İÇİN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ

MHP'den İstanbul için olağanüstü itiraz

MHP, İstanbul'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için itirazda bulundu.

AK PARTİ'DEN İSTANBUL İÇİN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi. Yapılan olağanüstü itiraz başvurusunun ardından açıklama yapan Yavuz, "Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı" dedi.





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdikten sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazda bulunmak üzere geldiklerini ve dilekçe ve eklerini YSK'ya sunduklarını belirten Yavuz, tüm Türkiye'nin gözünün YSK'de olacağını söyledi.

Seçimin ardından partilerin ve YSK'nin sonuca ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Yavuz, YSK'nin 28 bin farkla CHP'nin lehine seçimin bittiğine dair açıklamada bulunduğunu, CHP'nin 29 bin oyla kendileri lehine seçimin bittiğini ilan ettiğini, AK Parti İl Başkanlığının da 3 bin 870 oy farkıyla AK Parti'nin seçimleri aldığını dile getirdiğini hatırlattı.

Rakamların her bir yerden ayrı görülmesi, kendi kayıtlarıyla da çelişmesi üzerine farkın ve çelişkinin neden kaynaklandığını araştırmaya başladıklarını ifade eden Yavuz, maddi hataları düzeltmekle işe başladıklarını kaydetti.

Emarelerin sandıkların tamamında birtakım usulsüzlükler yapıldığını ortaya koyduğunu ifade eden Yavuz, sadece maddi hata düzeltimi yoluyla 8-9 bine varan oyun AK Parti yerine başka partilere kaydırıldığını gördüklerini dile getirdi. Yavuz, geçersiz sayılan oyların sayılması sonucunda da yaklaşık 6 bin oyun AK Parti'ye yazılması gerekirken iptal edildiğini aktardı.

Oyların tamamının sayılması taleplerinin kabul edilmediğini hatırlatan Yavuz, "Yüksek Seçim Kurulu kararı hepimizi bağlar. Ama ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı." diye konuştu.

Yaptıkları çalışma ve sayım sonucunda CHP'nin lehine de yazılan oylar bulunduğunu ancak yüzde 85,6 oranında AK Parti'nin aleyhine bir durumu tespit ettiklerini dile getiren Yavuz, "Birbirine çok yakın oy oranı var ama geçersizlere, maddi hatalara gelince yüzde 85,5 oranında AK Parti'nin aleyhine kayda geçme söz konusu." dedi.

Sayım döküm cetvellerinin önemine işaret eden Yavuz, bunlardan 5 binden fazlasının mühürsüz, 700'e yakınının imzasız olduğunu belirlediklerini de anlattı.

Kısıtlı seçmenlere de değinen Yavuz, örnek olarak, yanına "oy kullanamaz" şerhi düşülmeyen 5 bin 287 hükümlünün İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer almasını gösterdi.

Sandık kurullarının oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yavuz, "62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir. Bunların arasında KHK ile ihraç edilmiş olanlar var." ifadesini kullandı.

Bir kısım oyların düzelttildiğinde 16 bin 884 oyun AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazıldığını ifade eden Yavuz, "Bu işte gerçekten bir iş var, net bir organize usulsüzlük var, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır." dedi.

İSTANBUL'DA SEÇİM YENİDEN Mİ YAPILACAK?

İstanbul için geri sayım başladı. YSK, AK Parti'nin itirazını kabul ederse 2 Haziran'da yeni seçim yapılacak.

31 Mart seçimlerine itirazlar Maltepe'deki sayımla tamamlandı. 'Olağanüstü itiraz' süreci başladı. AK Parti, İstanbul'da seçimin yenilenmesi için dosyayı hazırladığını açıkladı. '

YSK, bu hafta başvuruyu ele alacak. Büyükçekmece ve İstanbul seçimlerinin iptali konusunda bir karara varacak. Talepler kabul edilirse 2 Haziran'da seçim tekrarlanacak.

Hukukçular son noktayı koydu: Yeniden seçim dışında bir çözüm yok...

AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itiraz süreci sürüyor. Hukukçular ise CHP adayı İmamoğlu'nun ortaya saçılan şaibelere rağmen koltuğunda oturamayacağını belirtiyor. Bu kadar tartışma ve şaibenin üzerine yeniden seçim dışında bir çözüm olmadığı görüşü ağır basıyor.

31 Mart seçimleri sonrası onlarca usulsüzlük skandalı orataya çıktı. AK Parti'nin sandıktaki usulsüzlüklere itirazlarına ilişkin hukuki süreç sürerken, CHP'li İmamoğlu'na İl Seçim Kurulu tarafından mazbata verildi. Olayı yorumlayan hukukçular arasında, bu kadar tartışma ve şaibenin üzerine yeniden seçim dışında bir çözüm olmadığı görüşü ağır basıyor.

KANUNLAR İPTAL DİYOR

Avukat Cüneyt Toraman: "Yasaya aykırılık var ise seçimlerin iptal edilmesi gerekir. Burada çok açık ve net bir şekilde kural ihlali var. Kanunda 'sandık başkanları devlet memuru olacak' deniliyor. Siz bunu işçiler ya da başka birileri ile dolduramazsınız. Kanunda böyle bir hüküm olmasa tamam dersin ama kesin hükümler var. Kural ihlali var ise seçim yenilenir. Ondan önceki seçime bakılmaz. Usulüne uygun olarak yeniden yapılır. Sonuç ne çıkar ise o tescil edilir. Sadece yetkili olmayan kişilerin görevlendirilmesiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Yüzlerce seçim tutanağında mühür yok. 3-5 kişi yüzünden bile seçimler yenileniyor. Kanunlara bakıldığında açık olarak yasaya aykırılık yapılmıştır."

BİR TARAFIN OYU ARTIYOR

Avukat Cavit Tatlı: "Sandıklara ilişkin itirazlar var. Askıdan düşürülen seçmen var. Kaydırmalar var. Bu itirazların hepsinde 3-5 bin kişi sıralanıyor. Somut verilerle bu itirazları karşılaştıracaklar. Usûlsüzlük, yanlışlık ve hata tespit edilmesi durumunda seçim yenilenir. Bununla alakalı yüzlerce şikayet var. Bakıyorsunuz hatalar düzeltiliyor, oylar AK Parti'ye yazılıyor. Daha sonra geçersiz oylar sayılıyor onda da AK Parti hanesine oy çıkıyor. Maltepe'de de AK Parti oyları artmış. Yıllardır aynı yerde oturan kişilerin isimleri askıdan düşürülmüş ve oy kullanamamış. Devlet memuru olmadığı halde devlet memuru gibi atananlar olmuş. Oy sayım esnasında bir tarafın oyu azalıp diğer tarafın oyu sürekli artmış ve orantısızlık var."

ORGANİZE HUKUKSUZLUK

Avukat Mehmet Sarı: "İstanbul seçimlerinde önemli bir yolsuzluk ve usûlsüzlük olduğu ortada. Bu açıkça kanuna aykırılıktır. Usûlsüzlükler neticesinde ortaya çıkan tabloda yapılan sağlamada fark her geçen gün azaldı. Sandıkların sadece yüzde 10'luk bir kesiminde bu sonuç ortaya çıktı. Burada hukuka aykırılıklar açık bir şekilde görülmektedir. Hukuka aykırılıkları ortaya koyan çok detay var. Özellikle Büyükçekmece'de doğrudan seçimlere müdahale sözkonusu. Bu çerçevede yapılan tespitler de ortadadır. Büyükçekmece'deki nüfus müdürlüğündeki kişiler de bu usûlsüzlüklerde rol oynadı. Organize hukuksuzluk sözkonusudur. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gerekmektedir."

OYLARIN TAMAMI NEDEN SAYILMADI

Avukat İhsan Saltık: "Usûlsüzlükler itirazlar ve kaydırmalar mevcut. AK Parti ve CHP'nin oy oranları karşılaştırıldığında aradaki oranın fazlalığı şüpheleri güçlendiriyor. Burada hiç kimsenin içine sinmeyecek bir sonuç ortaya çıkıyor. İstanbul'da her sandıktan bir tane usûlsüz oy çıksa seçimlerin sonucu otomatik olarak değişiyor. Oyların tamamın sayılmaması ciddi bir eksikliktir. Bu kadar usûlsüzlük ve bu kadar şaibenin yanında yönetime geçseniz bile o koltukta rahat oturamazsınız. Bu hukuki sürecin üstüne çıkarak toplumsal bir sorun haline dönüştü. Toplumun tamamı seçim sonucuna kilitlendi. Seçimin yenilenmesi gerekir. Böylece kafalarda da bir şüphe kalmamış olacak."

SEÇİMLERE OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ NEDİR?

Olağanüstü itirazı 298 sayılı Kanun'un 130. Maddesinin 2. fıkrası düzenliyor.

Madde şöyle:

Seçim Sonucuna Etki Eden Olay Ve Durumlar Sebebiyle Olağanüstü İtiraz

Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.