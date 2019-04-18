İş kurmak isteyen gençlere büyük müjde geldi. Genç girişimcilerin iş kurabilmesi vergi ve prim desteği ile teşvik ediliyor. Bu bağlamda

1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanırken, gençler 3 yıl vergi istisnasından da yararlanıyor. Ayrıca girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı yüksek teknolojiye uyarlayan KOSGEB, bu yıl girişimcilere 360 bin liraya kadar destek imkanı sağladı. İşbirliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'lere büyük işletmelerle işbirliği yapmaları durumunda 10 milyon liraya varan destek kararı alan kurum, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili her bir ürün için 5 milyon liraya kadar bütçe ayırdı. Peki KOSGEB 2019 hibe destek başvuru şartları nedir? KOBİ destek kredisi nasıl alınır, ne kadardır? İşte tüm detaylar

GENÇLERE TEŞVİK

Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Genç girişimcilere, sigorta prim teşviği de veriliyor. Bu kapsamda, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yıl sağlanan destek ayda 882,65 lirayı ve toplamda yıllık olarak 10 bin 591 lira 80 kuruşu buluyor. Bu teşvikten yararlanılması için mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olunması, kendi işinde bilfiil çalışılması gerekiyor. Vergi dairesinden 'Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi' almak gerekiyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Hibe ve kredi desteği almak için KOSGEB'e kaydolan, kursa giden ve daha sonra girişimcilik sertifikası alan gençler, iş fikirlerini hayata geçirmek için proje ve iş planı hazırlıyor. İş fikri kabul edilene hibe ve kredi olmak üzere, toplamda 150 bin TL'lik destek sağlanıyor. Devlet desteğiyle de olsa iş kurmak ve devam ettirmek ciddi ve maliyetli bir iştir. Bu nedenle devlet, özellikle iş hayatına yeni atılan 18-30 yaş grubundaki gençlere daha fazla destek sağlıyor.

PÜF NOKTASI NEDİR?

Hibeden yararlanmak için kurs veya sertifika sahibi olmak yetmiyor. İşin zor ve kabul gören aşaması, sektör ve proje seçimi aşamaları oluşturuyor. Proje hazırlarken ilk etapta, 'Ne üreteceğim' sorusuna cevap verebiliyorsanız, hibe alabilme olasılığınız o kadar yükseliyor. Çünkü, üretim projelerine daha sıklıkla hibe ve destek veriliyor. Ayrıca uzmanlar, sektörel araştırmanın detaylı yapılması gerektiğini ve sektör uzmanlarıyla görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini belirtiyor. Bu sebeple üretimcisi azalan alanlara yönelmekte yarar görülüyor

EN ÇOK BAŞVURU BU ALANLARDA

Ülke genelinde hemen hemen her sektörden başvuru yapılıyor. Son zamanlarda kasap, terzi, reklamcılık, mobilya imalatı, pastacılık, börekçi, tuhafiye ve kuaförlük gibi alanlarda faaliyet gösterenler başvuru yapıyor. Bu sektörlerin yanı sıra, yüksek teknolojik ürünlerin imalatı konusunda da destekler veriliyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Her ikisi de 2019 yılında 100 bin TL kazanç sağlayacak iki işletme olsun. Teşvikten yararlanamayan (genç işletmeci olmayan ya da şirket olan) 26 bin 650 TL Gelir Vergisi ödeyecekken, teşvikten ve destekten faydalanan genç girişimci, 4 bin 350 TL vergi ödeyecek. Dolayısıyla teşvikin ve desteğin sağlayacağı vergi avantajı da en az hibe ve kredi kadar önem arz ediyor. Hal böyle olunca genç girişimci 22 bin 300 TL vergi avantajından yararlanıyor.

6 AY PRİM DESTEĞİ DE VAR!

Projesi kabul edilip, hibe ve kredi desteğiyle işyerini açan gençlere yeni desteklerin kapısını da aralıyor. Bunlardan biri de istihdam teşviki. Bir ila 3 çalışanı olan imalat işyerlerinin mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin ücret ve sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödeniyor. Böylece küçük işyerleri yeni aldıkları elemana yıl boyunca sadece 6 ay maaş ödemiş olacak. Diğer taraftan 18-25 yaş arası genç, kadın ve engelliye teşvikten 18 ay yararlanabilme olanağı da sağlandı. Bu teşvikler ve destekler 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek. Ayrıca, asgari ücrete verilen 100 TL'lik Hazine yardımı 2019 yılında da sürüyor.

TEŞVİKLER VE DESTEKLER HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Gıda ürünlerinin imalatı

İçeceklerin imalatı

Giyim eşyalarının imalatı

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Ana metal sanayii

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Bina inşaatı

Özel inşaat faaliyetleri

Toptan ve perakende ticaret

Konaklama

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler

Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması

- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi

- Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması

- İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması

- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

KOBİ'LERE DEV DESTEK! 360 BİN LİRA...



Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı yüksek teknolojiye uyarlayan KOSGEB, bu yıl girişimcilere 360 bin liraya kadar destek imkanı sağladı.

ÇOĞUNLUĞU GERİ ÖDEMESİZ

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı yüksek teknolojiye uyarlayan KOSGEB, bu yıl girişimcilere 360 bin liraya kadar destek imkanı sağladı. İşbirliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'lere büyük işletmelerle işbirliği yapmaları durumunda 10 milyon liraya varan destek kararı alan kurum, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili her bir ürün için 5 milyon liraya kadar bütçe ayırdı. KOSGEB ayrıca, KOBİ Gelişim Destek Programı'nda 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' çağrısına çıktı. İlk 3 ayda 35 bin 150 KOBİ ve girişimciye destek sağlandı. Destek ödemelerinin 415 milyon lirası geri ödemesiz, 47 milyon lirası geri ödemeli olarak gerçekleşti. İşletmelerin ve girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla da 104 milyon liralık destek sağlandı. Yılın ilk çeyreğindeki KOSGEB desteklerine program bazlı bakıldığında, 178 milyon lirayla girişimcilik destekleri ilk sırada yer aldı.

KOSGEB İŞLETMELERİN YANINDA



KOSGEB, ilk 3 aylık dönemde KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmelere 129 milyon liralık destek sağladı. KOBİ'lerin teknolojik üretim ve yatırımları için diğer programlar çerçevesinde 259 milyon lira aktarıldı.



GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Yeni işletmelerin kurulmasını, sürdürülmesini sağlamak için geleneksel girişimcilere 60 bin, ileri girişimcilere 360 bin liraya kadar katkı sağlanıyor.



AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEĞİ

Bu başlık altında 4 destek programı yürütülüyor. Araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine 750 bin lira, endüstriyel uygulama projelerine 818 bin lira, KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek programlarına ise 5'er milyon liraya kadar destek veriliyor.



İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ

Bu başlık altında İşletme Geliştirme, İşbirliği, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı, Teknopazar-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama, Genel, KOBİGELKOBİ Gelişim, KOBİ Proje, Tematik Proje destek programları yürütülüyor. Bu 8 başlık altında 60 bin ile 10 milyon lira arasında değişen miktarda destekler veriliyor.



KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ

Bu başlık altında, Kredi Faiz Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümü için 300 bin lira destek sağlanıyor. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı ile de 500 bin liraya kadar katkı sunuluyor.



LABORATUVAR HİZMETLERİ DESTEĞİ

Bu destek ile işletmelerin ürün kalitesinin artırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması, birçok ürünün yurt içinde üretilmesi için teknik anlamda destek verilmesi ve bilgilendirme amaçlanıyor. 5 ildeki 8 laboratuvarda hizmet sağlanıyor.



İŞGEM/TEKMER PROGRAMI

Bu program kapsamında makine, personel, danışmanlık, mobilya donanım gibi destekler sunuluyor.

KOBİ NEDİR?

Yeni yönetmelikle KOBİ, "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler." olarak tanımlandı.

Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ'ler şu şekilde sınıflandırıldı:

"- Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

- Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

- Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler."

KOSGEB NEDİR?

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan ama halk arasında kısaltması ile yani KOSGEB olarak bilinen kurumdur. Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir. 1990 yılında kuruluşu tamamlanmıştır.

Ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin karşılanabilmesi adına orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisi ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmuştur. KOSGEB ayrıca bu işletmelerin rekabet güçlerini ve seviyelerini artırma amacına da hizmet etmektedir. Bir diğer hizmeti ise; KOBİ'lerin rekabet düzeyini artırmak ve ihracat, kurumsallaşma ve Ar-Ge gibi mevzularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.