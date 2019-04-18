31 Mart seçimleri sonrası onlarca usulsüzlük skandalı orataya çıktı. AK Parti'nin sandıktaki usulsüzlüklere itirazlarına ilişkin hukuki süreç sürerken, CHP'li İmamoğlu'na İl Seçim Kurulu tarafından mazbata verildi. Olayı yorumlayan hukukçular arasında, bu kadar tartışma ve şaibenin üzerine yeniden seçim dışında bir çözüm olmadığı görüşü ağır basıyor.







KANUNLAR İPTAL DİYOR

Avukat Cüneyt Toraman: "Yasaya aykırılık var ise seçimlerin iptal edilmesi gerekir. Burada çok açık ve net bir şekilde kural ihlali var. Kanunda 'sandık başkanları devlet memuru olacak' deniliyor. Siz bunu işçiler ya da başka birileri ile dolduramazsınız. Kanunda böyle bir hüküm olmasa tamam dersin ama kesin hükümler var. Kural ihlali var ise seçim yenilenir. Ondan önceki seçime bakılmaz. Usulüne uygun olarak yeniden yapılır. Sonuç ne çıkar ise o tescil edilir. Sadece yetkili olmayan kişilerin görevlendirilmesiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Yüzlerce seçim tutanağında mühür yok. 3-5 kişi yüzünden bile seçimler yenileniyor. Kanunlara bakıldığında açık olarak yasaya aykırılık yapılmıştır."





BİR TARAFIN OYU ARTIYOR

Avukat Cavit Tatlı: "Sandıklara ilişkin itirazlar var. Askıdan düşürülen seçmen var. Kaydırmalar var. Bu itirazların hepsinde 3-5 bin kişi sıralanıyor. Somut verilerle bu itirazları karşılaştıracaklar. Usûlsüzlük, yanlışlık ve hata tespit edilmesi durumunda seçim yenilenir. Bununla alakalı yüzlerce şikayet var. Bakıyorsunuz hatalar düzeltiliyor, oylar AK Parti'ye yazılıyor. Daha sonra geçersiz oylar sayılıyor onda da AK Parti hanesine oy çıkıyor. Maltepe'de de AK Parti oyları artmış. Yıllardır aynı yerde oturan kişilerin isimleri askıdan düşürülmüş ve oy kullanamamış. Devlet memuru olmadığı halde devlet memuru gibi atananlar olmuş. Oy sayım esnasında bir tarafın oyu azalıp diğer tarafın oyu sürekli artmış ve orantısızlık var."





ORGANİZE HUKUKSUZLUK

Avukat Mehmet Sarı: "İstanbul seçimlerinde önemli bir yolsuzluk ve usûlsüzlük olduğu ortada. Bu açıkça kanuna aykırılıktır. Usûlsüzlükler neticesinde ortaya çıkan tabloda yapılan sağlamada fark her geçen gün azaldı. Sandıkların sadece yüzde 10'luk bir kesiminde bu sonuç ortaya çıktı. Burada hukuka aykırılıklar açık bir şekilde görülmektedir. Hukuka aykırılıkları ortaya koyan çok detay var. Özellikle Büyükçekmece'de doğrudan seçimlere müdahale sözkonusu. Bu çerçevede yapılan tespitler de ortadadır. Büyükçekmece'deki nüfus müdürlüğündeki kişiler de bu usûlsüzlüklerde rol oynadı. Organize hukuksuzluk sözkonusudur. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gerekmektedir."





OYLARIN TAMAMI NEDEN SAYILMADI

Avukat İhsan Saltık: "Usûlsüzlükler itirazlar ve kaydırmalar mevcut. AK Parti ve CHP'nin oy oranları karşılaştırıldığında aradaki oranın fazlalığı şüpheleri güçlendiriyor. Burada hiç kimsenin içine sinmeyecek bir sonuç ortaya çıkıyor. İstanbul'da her sandıktan bir tane usûlsüz oy çıksa seçimlerin sonucu otomatik olarak değişiyor. Oyların tamamın sayılmaması ciddi bir eksikliktir. Bu kadar usûlsüzlük ve bu kadar şaibenin yanında yönetime geçseniz bile o koltukta rahat oturamazsınız. Bu hukuki sürecin üstüne çıkarak toplumsal bir sorun haline dönüştü. Toplumun tamamı seçim sonucuna kilitlendi. Seçimin yenilenmesi gerekir. Böylece kafalarda da bir şüphe kalmamış olacak."