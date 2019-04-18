AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yavuz, AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin yaptığı olağanüstü itiraza ilişkin önemli bilgiler verdi. Yavuz, "Sayım döküm cetvellerinde acayip hatalar, eksikler var. Bunlar müşterek, kasıtlı ve organizeli yapılmıştır. Usulsüzlükler CHP'ye yarasın diye kasıtlı yapıldı" dedi ve ekledi: "21 bin zihinsel engelli, 2 bin 308 kısıtlı oy kullandı. 19 bin 623 kamu görevlisi olmayan kişi yasaya aykırı olarak görevlendirildi. Bin 229 ölü, 10 bin 290 cezaevi seçmeni, 236 yerleşim yeri cezaevi olan cezaevi seçmeni, 5 bin 287 de hükümlü olmasına rağmen seçmen listelerinde yer aldı."

EDA IŞIK