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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 14:38

Son dakika: 'den için olağanüstü itiraz

, 'da seçimin iptali ve yenilenmesi için itirazda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi () 'da seçimlerin yenilenmesi ve tekrar edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) olağanüstü itirazda bulundu. MHP'nin İstanbul'daki usulsüzlüklere ilişkin belgeleri YSK'ya sunduğu belirtildi.

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