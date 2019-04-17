Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi ve tekrar edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) olağanüstü itirazda bulundu. MHP'nin İstanbul'daki usulsüzlüklere ilişkin belgeleri YSK'ya sunduğu belirtildi.