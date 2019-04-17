Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi ve tekrar edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) olağanüstü itirazda bulundu. MHP'nin İstanbul'daki usulsüzlüklere ilişkin belgeleri YSK'ya sunduğu belirtildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi ve tekrar edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) olağanüstü itirazda bulundu. MHP'nin İstanbul'daki usulsüzlüklere ilişkin belgeleri YSK'ya sunduğu belirtildi.
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