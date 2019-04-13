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  • 12.04.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 11:22

Bağkur ve emeklilik hesaplama nasıl yapılır?

? Çalışan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ne zaman emekli olabilecekleri. Emekli olabilmek için gün sayanlar 'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor.

Milyonlarca vatandaş emekli olma hayalleri kuruyor. Çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olurum, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım gibi soruları internette araştırmaya devam ediyor. Ne zaman emekli olurum uygulamasında yapılan emeklilik yaşı hesaplama işlemlerinin örnek bir sonuç sayfası haberimizin içinde yer almaktadır. İşte SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri ve tüm detaylar

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