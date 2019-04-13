Milyonlarca vatandaş emekli olma hayalleri kuruyor. Çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olurum, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım gibi soruları internette araştırmaya devam ediyor. Ne zaman emekli olurum uygulamasında yapılan emeklilik yaşı hesaplama işlemlerinin örnek bir sonuç sayfası haberimizin içinde yer almaktadır. İşte SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri ve tüm detaylar