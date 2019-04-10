Emekliye bin lira! Emekli maaşı promosyon ücreti artıyor...

Bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. Bazı bankalar 450 liraya varan promosyonu 600 liraya çıkardı. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bayram ikramiyesi gibi bin lira verilmesi gündemde. Promosyon uygulamasına hemen başvurup ödeme alan emekliler, ikinci ödeme için Mart 2020'de başvuracak. İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği detaylar...

10.04.2019 08:03 - Son Güncelleme: 10.04.2019 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





