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Emekliye bin lira! Emekli maaşı promosyon ücreti artıyor...

Bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. Bazı bankalar 450 liraya varan promosyonu 600 liraya çıkardı. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bayram ikramiyesi gibi bin lira verilmesi gündemde. Promosyon uygulamasına hemen başvurup ödeme alan emekliler, ikinci ödeme için Mart 2020'de başvuracak. İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği detaylar...

10.04.2019 08:03 - Son Güncelleme: 10.04.2019 09:42
Emekliye bin lira! Emekli maaşı promosyon ücreti artıyor...

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor.

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Emekliye bin lira! Emekli maaşı promosyon ücreti artıyor...

Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor.

Emekliye bin lira! Emekli maaşı promosyon ücreti artıyor...

Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor.

Emekliye bin lira! Emekli maaşı promosyon ücreti artıyor...

Bazı bankalar, promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarıyor.

Emekliye bin lira! Emekli maaşı promosyon ücreti artıyor...

Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira verenler de var.

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