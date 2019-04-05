Milyonlarca memur emeklisi ve SGK SSK Bağkur emeklisi Temmuz ayında yapılacak maaş zammını merak ediyor. Memurlar ile emekliler Ocak-Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki kez zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil. Peki Memur emekli maası zam oranı ne kadar? SSK SGK Bağkur emekli maaşı Temmuz zam oranı kaç TL olacak?

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EMEKLİ VE MEMURA FARK OLARAK EKLENECEK

Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi bu yıl yüzde 4 artı 5 zam alacak. TÜİK'e göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta da yüzde 1.03 arttı. 3 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 2.26 oldu. Önümüzdeki üç ay sonunda ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak.

İKRAMİYE HAZİRANDA

SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı ilk 6 ayda çıkan enflasyon kadar zamlanacak. Şu aşamada yüzde 2.26 zam garanti. Nisan, mayıs ve hazirandaki enflasyona göre zam oranı artabilir. Zamlar temmuz maaşlarına yansıyacak. Ondan önce 3 Haziran'a kadar 1000 liralık bayram ikramiyesinin hesaplara yatması bekleniyor.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur, emekli, yaşlılar, engelli ve evde yakınına bakanlara müjde. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zamlı maaş hesaplamaları yapıldı. 2019 Temmuz ayında memur, emekli, yaşlı, engelli ve evde yakınına bakanların eline geçecek olan maaşlar da en az yüzde 5 artacak. Takvim'in bir haberine göre yeni maaşlar şu şekilde hesaplanacak.

Temmuz'da milyonların maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak artışın belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı en az yüzde 5 olacak.

Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zamma, eğer bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark eklenecek. Memur maaş katsayılarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek.

Yüzde 5'lik artışa göre Temmuz aylıklarını hesapladık. Bu tutarlar eğer enflasyon farkı olursa daha da yükselecek. İşte yeni aylıklar:

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 118,98 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine Ocak'ta başlayan ek ödeme artacak. Yüzde 5'lik artışa göre, uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak.

Halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yüzde 5'lik artışa göre bu aylık 631,65 liraya ulaşacak.

Memur maaş katsayısındaki artışla engelli aylıkları da artacak. Yüzde 5'lik artışa göre; yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradan 504,22 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 756,34 liraya yükselecek.