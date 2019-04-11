Emekliye büyük müjde! Ek ödeme ve promosyon...

Yüzde 4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle birlikte SGK ve Bağ-kur emeklilerin maaşları 53 lira ile 215 lira arasında artış gösterecek. Bu arada bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bin lira verilmesi gündemde. İşte 2019 SGK SSK Bağkur ek ödeme tutarı ve emekli maaşı promosyon, ikramiye hesaplama zam oranı ücreti ne kadar?

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON İKRAMİYE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. Bazı bankalar 450 liraya varan promosyonu 600 liraya çıkardı. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bayram ikramiyesi gibi bin lira verilmesi gündemde

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Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor. Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor. Bazı bankalar, promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarıyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira verenler de var.

Bazı bankalar ise emekli müşteri yarışına sunduğu özel hizmetlerle katılıyor. Ücretsiz havale-EFT, faturalarda indirim, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuluyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.

BİN LİRA GÜNDEMDE

Bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bin lira verilmesi gündemde.

PARALAR PEŞİN ÖDENİYOR

Ziraat Bankası: 1000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL, 1000 TL ile 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Tabi 3 yıl boyunca bankayla çalışacağınızı taahhüt etmeniz gerekli.

Denizbank: 3 yıl süreli taahhüt veren emekliler 450 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. Emeklilere özel kredi kartı hazırlayan banka, emeklileri kendileriyle çalışmaya yönlendiren müşterilere de her emekli için 100 TL kazandırıyor. Ayrıca tüm banka borçlarını ve emekli maaşını Denizbank'a transfer edenlere, kefilsiz ve 60 ay vadeli kredi veriyor. Otomatik ödeme talimatı verenlere doğalgaz faturasında yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşı aldığı bankayı değiştirmek isteyenler, öncelikle çalışmak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmalı. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) İl Müdürlüğü'ne gidip maaşı taşımak istediğine dair dilekçe vermeli.Ayrıca e-Devlet'ten SGK'nın internet sitesine girip, dilekçeyle banka değişikliği talep edilebilir.

Promosyon alsanız bile şu anki bankanızı değiştirmeniz mümkün. Bu durumda peşin olarak aldığınız promosyonun kalanını geri ödemelisiniz. Örneğin 3 yıllık anlaşma yaptınız ve 450 lira nakit promosyon aldınız. 1 yıl sonra bankayı değiştirmek istediğinizde 300 TL'yi iade etmeniz gerekiyor. Buna karşılık yeni bankanız size maaşınıza göre başta peşin promosyon ödeyecektir.

