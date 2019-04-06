Memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. Gözler, bu ayki KPDK ve Ağustos'taki toplu sözleşmede. Ağustos ayındaki toplu sözleşme görüşmelerinde hem memurlar hem de emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Peki, emekli ve memurların talepleri neler? Memurlar ve emekliler için önemli kararlar yolda. Bu yılın ilk Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısından çıkacak sonuçlar merak edilirken, özellikle Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri için beklenti büyük.Görüşmelerde hem memurlar hem de emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Sadece karara bağlanacak 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak taleplerin sonuçları da merak ediliyor.

EMEKLİLERİN GELİRLERİ ARATACAK! MEMURLARDA BEKLENTİ İÇİNDE



Emekliler geçen yıl bayram ikramiyesi imkanına kavuşurken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Ayrıca memurlara verilen aile yardımının emeklilere verilmesi için hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği çalışma içerisinde.Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor.Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) ek ödeme alabilecek.

Memur-Sen'in; KPDK'da, sonuç alınamazsa toplu sözleşme görüşmelerinde masaya getireceği talepler arasında memurlara verilen aile yardımının emeklilikte de ödenmesi yer alıyor. Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar bin 240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak.





BU TALEPLER MASADA



MEMUR-SEN'in KPDK'da ve toplu sözleşmede gündeme getireceği taleplerden bazıları şöyle: Emeklilik ikramiyesinin hesabında 1 tam yıldan eksik olan süreler hesaba dahil edilsin.

MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞME BEKLENTİLERİ

Bilindiği üzere kamuda görevli memurlar ve emekliler için 2019 yılının Ağustos ayında önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. Ekonomide yaşanan dalgalanmların devam etmesi ve memurların beklentilerini yükseltti. Yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in temsil edeceği kamu personellerinin taleplerini derledik. Memur Sen tarafından dile getirilecek konu başlıkları şu şekilde,

Ele Alınacak Başlıca Konular

* Emeklilere de aile yardımı verilmesi talebi

* Memurlara, emekli vatandaşlara sağlanan bayram ikramiyesi verilmesi talebi

* 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin.

* Uzun süredir gündemde olan ve hakkında vaatler verilen ek göstergenin tüm çalışanlar için çıkarılması,

* KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın.

* Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı'nda artış yapılıp emekli maaş ve ikramiyesi tutarlarında artış sağlansın.

* Kamu görevlileri öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilsin.

TEMMUZ'DA MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için mininmum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL'ye kadar yükselebilecek.

Peki mesleklere göre 2019 yılı memur maaşları ne kadar olacak? İşte cevabı.

Genel Müdür 1/4 - 13.721 TL

Gelir Uzmanı 1/4 - 6.341 TL

Hakim/Savcı 1/4 - 16.746 TL

Profesör 1/4 - 11.552 TL

Doçent 1/4 - 8.613 TL

Yrd. Doçent 1/4 - 7.027 TL

Uzman tabip 1/4 - 7.708 TL

Mühendis 1/4 - 6.683 TL

Öğretmen 1/4 - 4.908 TL

Hemşire 1/4 - 5.139 TL

Avukat 1/4 - 6.355 TL

Polis memuru 1/4 - 5.843 TL

Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL

Memur 1/4 - 4.435 TL