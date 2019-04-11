TOKİ ucuz konut başvuruları son hızıyla devam ediyor. TOKİ konutları için son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi. Ucuz konutlara ön başvuru yapanlar şimdi kura çekiliş sonuçlarını merak ediyor. TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır. TOKİ evleri kura çekilişi tarihlerini il il haberimizde verdik.

Peki 2019 TOKİ kura çekilişi hangi ilde ne zaman, nerede yapılacak? TOKİ evleri e-devlet başvuru şartları evraklar belgeler nelerdir?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası şubesinde Gayrımenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır. TOKİ daire fiyatları ne kadar? Hangi illerde konut satışı yapılıyor? TOKİ başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar ve başvuru şartları

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır. TOKİ evleri kura çekilişi tarihlerini il il haberimizde verdik.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası şubesinde Gayrımenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

İl/ilçe Nüfus Müdürlüğü'nden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkının gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvurma şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.

Başvurular; 4 kategoride olacak.

- TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

- Emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.