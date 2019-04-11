TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ ucuz konut projesinde en büyük pay İstanbul'daydı. Vatandaşlar İstanbul TOKİ evlerine yoğun bir şekilde ilgi gösterdiler. Bu bağlamda Başakşehir Kayabaşı, Silivri, Tuzla konut projeleri kura çekilişi ve sonuçları oldukça merak ediliyor. TOKİ kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. TOKİ 50 bin sosyal konut projelerinde kura sonuçları ise kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

2019 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 50 bin sosyal konut projelerinde kura sonuçları, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

TOKİ İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

1-Karabük Yenice 2. Etap'ta kuralar 25 Nisan 2019,

2-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde kuralar 26 Nisan 2019,

3-Ardahan Posof'ta kuralar 29 Nisan 2019,

4-Van Çaldıran'da kuralar 30 Nisan 2019,

5-Bitlis Ahlat'da kuralar 2 Mayıs 2019'da,

6-Bingöl Adaklı'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

7- Bingöl Karlıova'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

8-Elazığ Merkez Bizmişen'de kuralar 6 Mayıs 2019'da,

9-Malatya Doğanşehir'de kuralar 7 Mayıs 2019'da,

10-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da kuralar 8 Mayıs 2019'da,

11-Adana Tufanbeyli'de kuralar 9 Mayıs 2019'da,

12-Malatya Darende'de kuralar 10 Mayıs 2019'da,

13-Erzincan Kemaliye'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

14-Malatya Arapgir'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

15-Sivas Merkez Yenimahalle'de kuralar 14 Mayıs 2019'da,

15-Yozgat Merkez Mutafoğlu'da kuralar 15 Mayıs 2019'da,

16-Çorum Merkez Kuruçay'da kuralar 16 Mayıs 2019'da,

17-Kırıkkale Delice 2. Etap'ta kuralar 17 Mayıs 2019'da,

18-Karaman Merkez Kırbağı'da kuralar 20 Mayıs 2019'da,

19-Mersin Mezitli'de kuralar 21 Mayıs 2019'da,

20-Osmaniye Sumbas'da kuralar 22 Mayıs 2019'da,

21-Hatay Altınözü'nde kuralar 23 Mayıs 2019'da,

22-Giresun Güce 2 .Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

23-Gümüşhane Köse 2. Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

24-Bayburt Şingah'ta kuralar 29 Mayıs 2019'da,

25-Konya Beyşehir'de kuralar 30 Mayıs 2019'da,

26-Isparta Keçiborlu'da kuralar 31 Mayıs 2019'da kuralar çekilecek.

TOKİ 2019 BAŞVURU TARİHLERİ:

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında,

2. Kategori olan "En az %40 Engelli VatandaGlarımızın" 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori olan "Emekli VatandaGlarımızın" 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Başvurular yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.