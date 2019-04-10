Altın doların gücünü korumasına paralel olarak hafif gerilemesine karşılık dün gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,306.09 doları gördükten sonra yüzde 0.1 ekside 1,302.36 dolarda bulunuyor. Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Nisan canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları saat 9.27 itibarıyla şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

238,39

238,71

ÇEYREK ALTIN FİYATI

381,42

390,30

YARIM ALTIN FİYATI

760,46

780,59

TAM ALTIN FİYATI

1.573,37

1.613,70

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.302,29

1.302,48

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.596,00

1.608,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.525,69

1.556,41

ATA ALTIN FİYATI

1.573,37

1.613,70

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

135,88

136,07

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

174,02

174,26

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

217,41

217,71