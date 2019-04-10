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  • 10.04.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 09:39

nda son durum! 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? 10 Nisan

ne kadar oldu? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın yatay seyrini sürdürüyor. Dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,38 yükselişle 238,90 liradan işlem gördü. Bugün , gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın doların gücünü korumasına paralel olarak hafif gerilemesine karşılık dün gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,306.09 doları gördükten sonra yüzde 0.1 ekside 1,302.36 dolarda bulunuyor. Kapalıçarşı'da , gram altın, çeyrek altın ve tam ne kadar oldu? İşte 10 Nisan ...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları saat 9.27 itibarıyla şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI
238,39
238,71

ÇEYREK ALTIN FİYATI
381,42
390,30

YARIM ALTIN FİYATI
760,46
780,59

TAM ALTIN FİYATI
1.573,37
1.613,70

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.302,29
1.302,48

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.596,00
1.608,00

ZİYNET ALTINI FİYATI
1.525,69
1.556,41

ATA ALTIN FİYATI
1.573,37
1.613,70

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
135,88
136,07

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
174,02
174,26

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
217,41
217,71

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