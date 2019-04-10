Milyonlarca bakıma muhtaç ve engelli vatandaşımıza evde bakım maaşı veriliyor. Devlet, 5 milyon engelli vatandaşa engel durumuna göre maaş desteği sağlıyor. Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlar bazı şartları yerine getirmelidir.

ENGELLİYE VE ONA BAKANA 21 BİN LİRA VERİLECEK

Devlet, 5 milyon engelli vatandaşa engel durumuna göre maaş desteği sağlıyor. Bunun şartları neler?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

GELİR SINIRI ŞARTI VAR

Gelir kriteri ocak itibarıyla 1219 lira olarak uygulanıyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

607 LİRA SINIRI

Engelli aylığı için kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılması gerekiyor. Bakım aylığında gelir şartı 1219 lira fakat engelli aylığı bağlanacak kişide bu şart 607 lira olarak uygulanıyor. 2019 yılında engelli aylığı almak için başvuracak kişiler, diğer şartları sağlıyorlarsa ve yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir 607 liranın altındaysa, engelli aylığı alabilirler.

PRİM GEREKMİYOR

Üç ayda bir ödenen engelli maaşı, 1 Ocak'tan itibaren memur maaşlarına yapılan zamla birlikte engel oranı yüzde 40 ile 69 arasında olanlarda 1269 lira. Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanlara ödenen tutar da 1904 lira. Bu maaşı alanlar primsiz rejimden yararlanıyor. Yani herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek olmuyor. Özetle engelliye ve ona bakan ailesine yılda en az 21 bin lira ödeme yapılıyor.

İKRAMİYE ENGEL DEĞİL

Hesap yapılırken bayramlarda ödenen 1000'er liralık emekli ikramiyeleri geliri artırdığı için çoğu kişi bakım maaşından mahrum kalıyordu. Hatta bakım maaşı kesilenler olmuştu. Yasal düzenlemeyle bu engel ortadan kalktı. Artık bayram ikramiyelerin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil değil. Kesilen maaşlar da iade edildi.