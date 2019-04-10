Taşeron işçilere asgari ücret zammı var mı?

Kadroya geçen taşeron işçiler asgari ücret var mı gibi soruları internette bu sıralar oldukça sorgulamaya başladı. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. Birçok belediye maaşlarda ve ikramiyelerde zam ve iyileştirmeye giderken diğer belediyelerde bunun sinyalini vermişti.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?

Taşeron işçilere zam ve ikramiyelerde iyileştirmelerle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Birçok belediye maaşlarda ve ikramiyelerde zam ve iyileştirmeye giderken diğer belediyelerde bunun sinyalini verdi. Taşerondan kadroya geçen işçilerle ilgili bir müjde de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, taşeron işçilerde büyük umut uyandırdı. Eğer sürekli işçiler enflasyon farkı alırsa toplamda %12.3 oranında zam alması ön görülüyor. Çorum Belediyesinde de taşeron işçilere yüzde 37 zam, ikramiyede yüzde 420 zam yapılırken diğer belediyeler de maaşlarda ve ikramiyelerde iyileştirmeler gidiyor.

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüştüğünü ve yapılan çalışma sonucu "2018 ve 2019 yılları asgari ücret dikkate alınarak, günlük ücretlere 21,16 TL ücret artışı yapılmıştır. Böylece KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar" dedi.

Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı.

İzin süreleri uzatılacak, bir sonraki yıla devredilebilecek. Taşeron düzenlemesi ile geçici personel statüsünden (4C) 4B'ye geçen personelin maaş takviminde de eşitlik sağlanıyor. Yansıma olayına gelince 400 tl civarındaki zammın tamamı taşeron olarak çalışan arkadaşlarımıza yansıyacaktır.

KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalanması bekleniyordu.

Asgari ücret net 2 bin 20 TL, Brüt 2558 TL oldu

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.

Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda işçi sendikaları taşeron işçiler adına seslerini yükselterek tepkilerini dile getirmeye çalışıyorlar. Yüksek Hakem Kurulunun önerdiği zam oranının kabul edilemez olduğunun altını çizen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay taşeron işçinin bu rakamlar altında ezilmeye çalışıldığını söyledi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay kadroya geçen sürekli işçiler ile belediye şirketlerine geçen işçilerin aldıkları zam miktari ile ilgili olarak Yüksek Hakem Kurulu'na tepki göstererek yeni düzenleme istedi.