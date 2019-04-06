Binali Yıldırım seçimi kazandı mı? YSK İstanbul son dakika geçersiz oy sayımı kaç oy fark var? İstanbul'da oy farkı kaça düştü oy sayımı son durum nedir? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. İstanbul seçim sonuçları herkesin merak konusu. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı gelen verilerle birlikte değişti.

İSTANBUL'DA RESMİ SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL GEÇERSİZ OY SAYIMI EN SON DURUM

YSK'nın resmi internet sitesindeki verilere göre, dün akşam saatlerinde aradaki fark 18 bin 223 olarak açıklanmıştı. Son gelen bilgilere göre fark Binali Yıldırım lehine az da olsa kapanıyor.

İki aday arasındaki oy farkı 17.919

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde adaylar arasındaki oy farkını açıkladı. Öztrak'ın verdiği son bilgilere göre saat 14.20 itibariyle oy farkı 17 bin 919 oldu.

YSK'nın verilerine göre İmamoğlu'nun oyu 4 milyon 171 bin 501, Yıldırım'ın oyu ise 4 milyon 153 bin 502 olarak açıklandı.

5 ilçede oylar yeniden sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, itiraz üzerine Maltepe, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şişli ve Kağıthane'de geçersiz oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

Kararda, seçim torbasının açılmasından sonra geçersiz oyların ayrı şekilde bağlanıp mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırıldığı veya ilgili tutanaktaki geçersiz oy sayısının tutanakta yazılandan eksik ya da fazla olması ve bu şekilde geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin tüm oyların yeniden sayılarak sandık sonuç tutanağının yeniden düzenlenmesi, YSK'nın 3 Nisan 2019 tarihli kararı, 3. maddesi uyarınca yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

AK Parti' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"YSK, mazbatayı kime verirse başkan odur, başka bir şey söylemek yakışık almaz. Fark 18 bin civarına düşmüş durumda, bir yandan da işlemler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var, daha başka bir bilgi söylememiz kamuoyunu yanıltmak olur. Sayım tamamen yapıldığında işin değişeceği kararındayız. Bazı ilçelerde tüm oylar bazı ilçelerde geçersizler sayılıyor, ben bu fotoğrafa göre konuşuyorum."

İSTANBUL SEÇİM İTİRAZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." dedi. Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." cevabını verdi.

BİNALİ YILDIRIM SEÇİMİ KAZANDIĞINI AÇIKLADI OPERASYON BAŞLADI

31 Mart gecesi saat: 23.25'de AK Parti'nin ilçe belediye başkanı ve il genel meclisi üyelerinin oylarının yüksek olmasına rağmen, Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından oylarının düşmesi araştırılıyor.



Edinilen bilgiye göre; sandıklarda görevli bazı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerinin, Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Binali Yıldırım'ın oyunu "sıfır", "1" veya "2" olarak YSK sistemine yükledikleri tespit edildi. YSK tarafından görevlendirilen kişiler sandık başkanı ve memur olarak görev yapıyor. Seçim sandık tutanağındaki veriler sandık başkanı ve memurlar tarafından sisteme yükleniyor.



İlçe belediye başkanı ve il genel meclisi üyelerinin oylarının yüksek olduğu sandıklarda Binali Yıldırım'ın oylarının çok düşük çıkmasının sandıklara oy birleştirme tutanağını kasıtlı olarak giren YSK yetkililerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.





YILDIRIM: 31 MART SAAT 23.25'DEN SONRA YAŞANAN GELİŞMELER...

Binali Yıldırım'ın, 1 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklama, bazı YSK yetkililerinin sandıklardaki operasyonunu gözler önüne seriyor.

Binali Yıldırım, 1 Nisan günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada; "Dün 23.25 itibariyle elimize gelen sonuçlarda da böyle bir durum gördük ve bunun üzerine çıktık seçimin sonucunu açıkladık. Ondan bu tarafa yaşanan gelişmeler bizim için de yeni bir durumdur. Bu konunun da aydınlığa kavuşmasında yarar görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.



İŞTE O KRONOLOJİ

Binali Yıldırım'ın, 31 Mart gecesi oylarının düşürülmesi operasyonu şöyle gelişti:

31 Mart saat: 20.15- Binali Yıldırım sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Binali Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafta elinde tuttuğu kağıdın üzerinde "31 Mart teşekkür konuşması" yazması dikkat çekti.







YILDIRIM: "BU SONUCA GÖRE İSTANBUL'DA SEÇİMİ KAZANDIK"

31 Mart saat: 23.25- Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başknalığı'nda açıklamada bulundu. Yıldırım, "İstanbul'da seçim sayımları gayriresmî sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Binali Yıldırım'ın seçimi kazandığına yönelik açıklamasının ardından Binali Yıldırım'ın oylarında yüksek oranda düşük yaşandığı gözlendi. Özellikle AK Parti'nin oylarının yüksek olduğu ilçelerde, ilçe belediye başkanı ve il genel meclisi üyelerinin oylarının yüksek iken, Binali Yıldırım'ın oylarının düşmesi dikkat çekti.



YSK SİSTEMİYLE MAZBATALARDAKİ SONUÇ FARKLI ÇIKINCA OYUN ANLAŞILDI

Binali Yıldırım'ın oylarının ciddi anlamda düşüşün devam etmesi üzerine sabah doğru harekete geçildi ve sandıklardan sorumlu ilçe temsilcileri AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na çağrıldı. AK Parti'nin ilçe temsilcileri müşahitler mazbatalarını ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.



1 Nisan saat: 05.00- Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemindeki veriler ile AK Parti seçim müşahitleri tarafından tutulan oy birleştirme tutanakları karşılaştırıldığında gerçek ortaya çıktı. AK Parti'nin ilçe belediye başkanı ve il genel meclisi üyelerinin oylarının yüksek olduğu sandıklarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın oylarının sıfır, 1 veya 2 çıktığı tespit edildi.



ŞENOCAK: SAYIN BİNALİ YILDIRIM KAZANDI! HAYIRLI OLSUN

1 Nisan saat: 05.30- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi ve "Teşekkürler İstanbul. Milletimiz kazandı, İstanbul kazandı, Gönül Belediyeciliği kazandı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım kazandı! Hayırlı olsun. Dün akşamda ifade ettiğimiz gibi, bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" ifadelerini kullandı.



İŞTE YSK SİSTEMİNE HATALI GİRİLEN SANDIKLAR

Siyasi parti temsilcilerinin oy sayım cetveli ve seçim sandık tutanağına doğru veri girmelerine rağmen sandık başkanı veya memurlar tarafından YSK sistemine hatalı giriş yapıldı.

Bazı YSK yetkililerinin; siyasi partilerin oylarını hatalı girdikleri sandıklardan bazıları şunlar:



-Beykoz 1427 No'lu sandıkta Yıldırım'ı 180 oyu YSK'ya 1 oy olarak geçirildi.







-Beykoz 1347 No'lu sandıkta Yıldırım'a çıkan 128 oy YSK'ya 1 oy olarak kaydedildi.





-Beykoz 1238 No'lu sandıkta Yıldırım'ın 116 oyu yazılmadı.



-Beykoz 1401 No'lu sandıkta Yıldırım'a çıkan 87 oy YSK'ya 1 oy olarak geçirildi.







-Beykoz 1524 No'lu sandıkta Yıldırım'a çıkan 157 oy YSK'ya 154 oy olarak kaydedildi.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur

YSK'nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'un tarihi 300.000 yıla kadar dayanmaktadır. İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere ulaşılmıştır. Bulunan izlere göre Neolitik ve Kalkolitik dönemi insanların yaşadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli ilçelerde yapılan kazılar sonucu Alt Paleolitik Çağı'ndan, Orta Paleolitik Çağı'ndan ve ilk insanlara özgü alet ve izlere rastlandı.

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan İstanbul, boğazın iki yakasında bulunan konumu ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da devletler arasında İstanbul için birçok savaş yapılmıştır.

İlk insanların yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok devletin barındığı İstanbul şehrini en uzun olarak Bizans İmparatorluğu yönetti. 324'ten 1453 yılına kadar süren İstanbul hakimiyetiyle Bizans, şehri Roma İmpatorluğu'nun başkenti yaptı ve Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olarak kullanıldı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilirken şehre birçok mimari yapı inşa edildi. Sultanahmet Meydanı ve döneminde dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya, Bizans tarafından inşa edilmiş ve günümüzde de hala faaliyet göstermektedir.

Avrupa ve Asya arasında bir kapı olarak yer edinen İstanbul; ticaret, kültür ve diplomasinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığı merkez haline geldi. Bizans döneminde şehrin adı "Poli" oldu.

476 yılında Batı Roma'nın yakılmasının ardından Batı Roma'da bulunan nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti ve kısa sürede Bizans'ın başkenti İstanbul olarak ilan edildi. 543 yılında nüfusun yarısının ölmesine neden olan veba salgınının ardından şehir yeniden inşa edildi.

Saldırılar arasında en hasarlı ve yıkıcı olanı ise 1024'te Haçlılar tarafından 4. Haçlı Seferleri esnasında yapıldı. Şehri ele geçiren Haçlılar, tüm şehri yağmaladı ve halkın büyük çoğunluğu şehri terk etmek zorunda kaldı.

1261 yılında Palailogos Hanedanından olan Michael VIII Palaeologus, şehri tekrar ele geçirdi ve Latin dönemini sona erdirmiştir.

Bizans, bu dönemde oldukça küçülmüş ve eski gücünü kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1391'den itibaren İstanbul'u kuşatmış ve nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın kapanmasını simgelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, sahibi olduğu İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti olarak ilan etti. Şehre Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kurarak eğitim ve ticarette önemli bir yükseliş sağladı.

İstanbul şehri bir süre sonra Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline geldi. Bizans'tan kalan eski ve yıkık surlar onarıldı, binalar eski haline getirildi. Hızlı bir şekilde gelişen İstanbul şehri döneminde dünyanın en büyük şehri haline geldi.

14 Eylül 1509'da gerçekleşen ve küçük kıyamet adı verilen İstanbul Depremi, 45 gün süreli artçılarla devam etti. Deprem ve artçılarında binlerce bina yıkıldı ve birçok insan öldü.

Depremin yaralarını sarmak için 1510 yılında Sultan II. Beyazıd, 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden onardı. Mimari ve sanat olarak geliştirilen İstanbul'a Mimar Sinan'ın camileri ve eserleri yapıldı, Lale Devri döneminde itfaiye, ilk matbaa ve fabrikalar kuruldu.

3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise şehir batılaşma sürecine katıldı ve birçok yenilik yaşandı.

Hastanelerin kurulması, Haliç'e köprü, Karaköy'e tünel, demiryolları, deniz taşımacılığı ve belediye örgütlerinin açılması ve kurulmasıyla modern bir şehir olan İstanbul, 1894'te bir depremle daha yerle bir oldu.

İstanbul şehri, 13 Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

İstanbul'un tarihi boyunca yaptığı 2500 yıllık başkentlik durumu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet sonrası dönemde fiziksel atılımlar oldu ve 1900'lerde 1 milyon olan nüfus, dalgalanmalı olarak düşüp-çıktı. 1950'de Balkanlar'dan göç alan şehirde, gecekondular ön plana çıktı ve 1960'larda apartmanlaşmalar başladı.

1970'li yıllarda nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla doğru orantılı şekilde konut ve ulaşım sorunu da artmaya başladı. Bunun üzerine 1973'te İstanbul Boğaziçi Köprüsü inşa edildi ve ulaşımda önemli bir sorun çözüldü.

İstanbul şehri 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanunla İzmir ve Ankara ile birlikte büyükşehir olarak ilan edildi. Şehir günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve Türkiye'nin nüfus olarak en büyük şehridir. 39 ilçeye sahip olan şehrin 25 ilçesi Avrupa Yakası'nda, 14 ilçesi ise Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.