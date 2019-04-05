Tüm Türkiye heyecanlaresmi seçim sonuçlarının YSK tarafından açıklanmasını bekliyor. Bu nedenle internette vatandaşlar YSK resmi sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul ilçe seçim itiraz sonuçları açıklandı mı? Gibi soruları Google üzerinden aratıyorlar. 31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor. Çok sayıda usulsüzlüğün tespit edildiği İstanbul'da ise yeniden sayım işlemleri devam ediyor. Oylar sayıldıkça Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP-İP ve HDP ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı düşüyor. Fark 19 binin de altına indi.

İSTANBUL'DA RESMİ SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL SEÇİM İTİRAZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." dedi. Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." cevabını verdi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARINDA EN SON DURUM NEDİR?

Çok sayıda usulsüzlüğün tespit edildiği İstanbul'da yeniden sayım işlemleri devam ediyor. Oylar sayıldıkça Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP-İP ve HDP ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı düşüyor. Fark 19 binin de altına indi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün paylaştığı mesajında, "YSK İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy farkını 29 bin olarak açıklamıştı. An itibarıyla bu fark, 19 bin 699'a indi. Daha düzeltilecek birçok maddi hata var. Ayrıca sayımın çok azı gerçekleşti. Devam ediyor..." demişti.

Dün gece saatlerinde, bu kez daha sayım işlemleri sürerken kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan Ekrem İmamoğlu twitter hesabından oy farkını paylaştı.

İmamoğlu'nun açıklamasına göre de oy farkı düşüyor. İmamoğlu saat 23.00 itibarıyla oy farkını 18.871 olarak duyurdu.

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARINDA İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

AK Parti'nin usulsüzlüklere ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin itirazı kabul edildi. Alınan bilgiye göre, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti, CHP ve Vatan Partisi tarafından verilen itiraz dilekçelerini inceledi.

İnceleme sonucunda, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili tüm sandıklardaki oy pusulalarının yeniden sayılmasına ilişkin talebinin kısmen kabulü ile oylama sırasında şikayet edilen ve tutanağa geçirilen oyların sayılmasına karar verildi. Şile'de de itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması kararı alındığı bildirildi.

YSK CHP'NİN BEYOĞLU İTİRAZINI REDDETTİ

CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu sadece Beyoğlu'na ilişkin kararı yazdığı için yalnızca bu ilçeye itiraz edebildi. Ancak CHP'nin Beyoğlu için yaptığı itiraz, sayım işlemi başladığı gerekçesiyle reddedildi.

14 ilçe için alınan yeniden sayım kararı henüz yazılmadığı için CHP itiraz başvurusunda bulunamadı.

Adalet Bakanı Gül'den seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül, yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin ''Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK bu konuda son otoritedir'' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Herkesin nihai kararı verinceye kadar itirazlarını yapma, hukuki haklarını kullanma yetkisi vardır. Tüm siyasi partiler de bunu yapmamaktadır.

İtirazlar neticesinde şu parti veya bu parti değil. Vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim de duruşumuz, hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Bir parti lehine değil, milletimizin tercihine yönelik usulsüzlük varsa onun tespit edilmesini istemekteyiz.

Dolayısıyla süreç de kendi mecrasında, kendi takviminde, her seçimde olduğu gibi normal şekilde işlemektedir. Olağanüstü veya ilk defa bu seçimden sonra bir itiraz mekanizması yoktur. Her seçimde bir itiraz usulü vardır. Ve seçim kurulu da nihai olarak karara bağlar.

Bu süreç sonunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye'de bu konuda son otoritedir.

Hepimiz bu sürece saygılı şekilde bekleyip, itirazlarını yapıp, A partisi B partisi değil milletimizin tercihi ne yöndeyse bunun tescil olmasını beklememiz lazım.

Demokrasiye saygı bu sürece saygıyı da gerektirmektedir. Tüm adaylar, siyasi partiler bu sürece saygılı bir şekilde, demokrasiye saygılı şekilde süreci takip etmekte, soğukkanlı şekilde izlemesi ve sonucu beklemesi gerekmektedir.

Kim kazanırsa da herkes tebrik edecektir. Demokrasi budur, milletin tercihinin yansımasıdır.

Son sözü YSK belirleyecektir. Seçilenler hayırlı olsun. Milletimiz her şeyin en doğrusuna her zaman karar verir. Bu seçimlerde de karar verir. Milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz, ülkemiz için hayırlı olsun.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.