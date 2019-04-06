Binali Yıldırım'ın 31 Mart gecesi 23.20'de seçimi kazandığına yönelik açıklamasının hemen ardından operasyonun başladığı, Binali Yıldırım'ın oy sayısının çok yüksek oranda düştüğü tespit edildi.



31 MART GECESİ SAAT 23.25'TEN SONRA OPERASYON BAŞLADI

31 Mart gecesi saat: 23.25'de AK Parti'nin ilçe belediye başkanı ve il genel meclisi üyelerinin oylarının yüksek olmasına rağmen, Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından oylarının düşmesi araştırılıyor.



Edinilen bilgiye göre; sandıklarda görevli bazı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerinin, Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Binali Yıldırım'ın oyunu "sıfır", "1" veya "2" olarak YSK sistemine yükledikleri tespit edildi. YSK tarafından görevlendirilen kişiler sandık başkanı ve memur olarak görev yapıyor. Seçim sandık tutanağındaki veriler sandık başkanı ve memurlar tarafından sisteme yükleniyor.



İlçe belediye başkanı ve il genel meclisi üyelerinin oylarının yüksek olduğu sandıklarda Binali Yıldırım'ın oylarının çok düşük çıkmasının sandıklara oy birleştirme tutanağını kasıtlı olarak giren YSK yetkililerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.





YILDIRIM: 31 MART SAAT 23.25'DEN SONRA YAŞANAN GELİŞMELER...

Binali Yıldırım'ın, 1 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklama, bazı YSK yetkililerinin sandıklardaki operasyonunu gözler önüne seriyor.

Binali Yıldırım, 1 Nisan günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada; "Dün 23.25 itibariyle elimize gelen sonuçlarda da böyle bir durum gördük ve bunun üzerine çıktık seçimin sonucunu açıkladık. Ondan bu tarafa yaşanan gelişmeler bizim için de yeni bir durumdur. Bu konunun da aydınlığa kavuşmasında yarar görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.



İŞTE O KRONOLOJİ

Binali Yıldırım'ın, 31 Mart gecesi oylarının düşürülmesi operasyonu şöyle gelişti:

31 Mart saat: 20.15- Binali Yıldırım sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Binali Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafta elinde tuttuğu kağıdın üzerinde "31 Mart teşekkür konuşması" yazması dikkat çekti.







YILDIRIM: "BU SONUCA GÖRE İSTANBUL'DA SEÇİMİ KAZANDIK"

31 Mart saat: 23.25- Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başknalığı'nda açıklamada bulundu. Yıldırım, "İstanbul'da seçim sayımları gayriresmî sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Binali Yıldırım'ın seçimi kazandığına yönelik açıklamasının ardından Binali Yıldırım'ın oylarında yüksek oranda düşük yaşandığı gözlendi. Özellikle AK Parti'nin oylarının yüksek olduğu ilçelerde, ilçe belediye başkanı ve il genel meclisi üyelerinin oylarının yüksek iken, Binali Yıldırım'ın oylarının düşmesi dikkat çekti.



YSK SİSTEMİYLE MAZBATALARDAKİ SONUÇ FARKLI ÇIKINCA OYUN ANLAŞILDI

Binali Yıldırım'ın oylarının ciddi anlamda düşüşün devam etmesi üzerine sabah doğru harekete geçildi ve sandıklardan sorumlu ilçe temsilcileri AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na çağrıldı. AK Parti'nin ilçe temsilcileri müşahitler mazbatalarını ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.



1 Nisan saat: 05.00- Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemindeki veriler ile AK Parti seçim müşahitleri tarafından tutulan oy birleştirme tutanakları karşılaştırıldığında gerçek ortaya çıktı. AK Parti'nin ilçe belediye başkanı ve il genel meclisi üyelerinin oylarının yüksek olduğu sandıklarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın oylarının sıfır, 1 veya 2 çıktığı tespit edildi.



ŞENOCAK: SAYIN BİNALİ YILDIRIM KAZANDI! HAYIRLI OLSUN

1 Nisan saat: 05.30- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi ve "Teşekkürler İstanbul. Milletimiz kazandı, İstanbul kazandı, Gönül Belediyeciliği kazandı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım kazandı! Hayırlı olsun. Dün akşamda ifade ettiğimiz gibi, bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" ifadelerini kullandı.



İŞTE YSK SİSTEMİNE HATALI GİRİLEN SANDIKLAR

Siyasi parti temsilcilerinin oy sayım cetveli ve seçim sandık tutanağına doğru veri girmelerine rağmen sandık başkanı veya memurlar tarafından YSK sistemine hatalı giriş yapıldı.

Bazı YSK yetkililerinin; siyasi partilerin oylarını hatalı girdikleri sandıklardan bazıları şunlar:



-Beykoz 1427 No'lu sandıkta Yıldırım'ı 180 oyu YSK'ya 1 oy olarak geçirildi.







-Beykoz 1347 No'lu sandıkta Yıldırım'a çıkan 128 oy YSK'ya 1 oy olarak kaydedildi.





-Beykoz 1238 No'lu sandıkta Yıldırım'ın 116 oyu yazılmadı.



-Beykoz 1401 No'lu sandıkta Yıldırım'a çıkan 87 oy YSK'ya 1 oy olarak geçirildi.







-Beykoz 1524 No'lu sandıkta Yıldırım'a çıkan 157 oy YSK'ya 154 oy olarak kaydedildi.





KENAN KIRAN / SABAH