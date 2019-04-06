AK Parti'nin geçersiz oyların yeniden sayımına ilişkin talebi üzerine İstanbul'un 29 ilçesindeki 76 ilçe kurulunda çalışmalar devam ediyor. 17 ilçede 23 ilçe seçim kurulundaki geçersiz oyların sayımı dün tamamlandı.
17 İLÇEDE SAYIM BİTTİ
Sayımı tamamlanan ilçeler şöyle:
Adalar, Bağcılar 1. bölge, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Büyükçekmece 1. bölge, Esenler 2. bölge, Esenyurt 1. ve 2. bölgeler, Eyüp 1. ve 2. bölgeler, Fatih 1.2. ve 3. bölgeler, Kadıköy 3. seçim bölgesi, Sarıyer 1. ve 2. bölge, Sultanbeyli 1. ve 2. bölge, Şile, Kağıthane, Ümraniye, Üsküdar 1. bölge.
15 İLÇE DEVAM EDİYOR
Oy sayımlarının hâlâ devam ettiği ilçe seçim kurulları şöyle:
Arnavutköy, Beyoğlu, Çekmeköy, Ataşehir, Avcılar 1. ve 2. bölgeler, Bahçelievler, Bağcılar 4. bölge, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa 1. bölge, Maltepe 2. bölge, Şişli 1. ve 2. bölgelerinde ise oyların sayımı hâlâ devam ediyor. Tüm oyların yeniden sayılması kararı verilen ilçe seçim kurulları: Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu, Çatalca, Kartal 2. İlçe Seçim Kurulu, Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu, Silivri, Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu, Tuzla.
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