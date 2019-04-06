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  • Son Güncelleme: 06.04.2019 10:18

İşte seçimlerinde son durum! 17 ilçede sayım bitti, 15 ilçede devam ediyor

17 ilçenin 22 seçim bölgesinde geçersiz, birinde ise oyların tamamı yeniden sayıldı. 15 ilçede geçersiz, 8 ilçede ise oyların tamamının sayımı devam ediyor.

'nin geçersiz oyların yeniden sayımına ilişkin talebi üzerine 'un 29 ilçesindeki 76 ilçe kurulunda çalışmalar devam ediyor. 17 ilçede 23 ndaki geçersiz oyların sayımı dün tamamlandı.

17 İLÇEDE SAYIM BİTTİ
Sayımı tamamlanan ilçeler şöyle:
Adalar, Bağcılar 1. bölge, , , Beykoz, Büyükçekmece 1. bölge, Esenler 2. bölge, 1. ve 2. bölgeler, Eyüp 1. ve 2. bölgeler, Fatih 1.2. ve 3. bölgeler, 3. seçim bölgesi, Sarıyer 1. ve 2. bölge, Sultanbeyli 1. ve 2. bölge, Şile, Kağıthane, Ümraniye, Üsküdar 1. bölge.

15 İLÇE DEVAM EDİYOR
Oy sayımlarının hâlâ devam ettiği ilçe seçim kurulları şöyle:
Arnavutköy, , Çekmeköy, , Avcılar 1. ve 2. bölgeler, Bahçelievler, Bağcılar 4. bölge, Beylikdüzü, , Beyoğlu, Gaziosmanpaşa 1. bölge, 2. bölge, Şişli 1. ve 2. bölgelerinde ise oyların sayımı hâlâ devam ediyor. Tüm oyların yeniden sayılması kararı verilen ilçe seçim kurulları: Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu, Çatalca, 2. İlçe Seçim Kurulu, Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu, Silivri, Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu, Tuzla.

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