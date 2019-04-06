AK Parti'nin geçersiz oyların yeniden sayımına ilişkin talebi üzerine İstanbul'un 29 ilçesindeki 76 ilçe kurulunda çalışmalar devam ediyor. 17 ilçede 23 ilçe seçim kurulundaki geçersiz oyların sayımı dün tamamlandı.

17 İLÇEDE SAYIM BİTTİ

Sayımı tamamlanan ilçeler şöyle:

Adalar, Bağcılar 1. bölge, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Büyükçekmece 1. bölge, Esenler 2. bölge, Esenyurt 1. ve 2. bölgeler, Eyüp 1. ve 2. bölgeler, Fatih 1.2. ve 3. bölgeler, Kadıköy 3. seçim bölgesi, Sarıyer 1. ve 2. bölge, Sultanbeyli 1. ve 2. bölge, Şile, Kağıthane, Ümraniye, Üsküdar 1. bölge.