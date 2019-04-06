Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın yüksek oyunu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sistemine "sıfır" veya "1" oy olarak yükleyen görevliler araştırılıyor. Yıldırım'ın 31 Mart gecesi 23.20'de seçimi kazandığına yönelik açıklamasının hemen ardından operasyonun başladığı, Yıldırım'ın oy sayısının çok yüksek oranda düştüğü tespit edildi.Yıldırım, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada "Dün (31 Mart) 23.25 itibariyle elimize gelen sonuçlarda da böyle bir durum gördük ve bunun üzerine çıktık seçimin sonucunu açıkladık. Ondan bu tarafa yaşanan gelişmeler bizim için de yeni bir durumdur. Bu konunun da aydınlığa kavuşmasında yarar görüyorum" demişti.

CHP'DEN ART ARDA İTİRAF

31 Mart gecesi; "Binali Yıldırım'la aramızdaki fark 29 bin 408" diyen ve söz konusu açıklamasını Yüksek Seçim Kurulu verilerine dayandıran Ekrem İmamoğlu sayıma kesin bir dille karşı çıkmıştı. İmamoğlu dün ise Binali Yıldırım'la arasındaki farkın 18 bin 742 olduğunu açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklaması 10 bin 994 oyun hatalı olduğunu itiraf etmesi anlamına geliyor. 10 bin 994 oy Binali Yıldırım lehine yazıldı. BBC Türkçe'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin farkla İstanbul'u Ekrem İmamoğlu alıyor" iddiasında bulundu. Özel'in söz konusu açıklaması, Ekrem İmamoğlu'nun 16 bin 408 oyunun YSK sistemine hatalı işlediğinin açık bir itirafı olarak görülüyor. BBC Türkçe'nin; Özel'in söz konusu açıklamasının sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Twitter hesabında yer alan; "Özel: Tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin farkla İstanbul'u Ekrem İmamoğlu alıyor" paylaşımını silmesi dikkat çekti.





GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KABUL ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de dün sosyal medya hesabından saat 16.08'de YSK verilerini paylaşarak 'Ekrem İmamoğlu: 4.171.887- Binali Yıldırım: 4.153.445' diyerek aradaki farkın azaldığını kabul etti.

ŞİŞLİ'DE ŞEFFAF SAYIM

Şişli İlçe Seçim Kurulunda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımına devam edildi. 6 bin 641 geçersiz oyun sayımının yapıldığı alanda her partiden birer temsilci, Yüksek Seçim Kurulu görevlileri ve bir hakim görev yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İlçe Seçim Kurulu tarafından oy sayımının sürdüğü kaydedildi.

SABAH