2019 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek. Ayrıca SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı ilk 6 ayda çıkan enflasyon kadar zamlanacak. Şu aşamada yüzde 2.26 zam garanti. Nisan, Mayıs ve hazirandaki enflasyona göre zam oranı artabilir. Zamlar temmuz maaşlarına yansıyacak. Ondan önce 3 Haziran'a kadar 1000 liralık bayram ikramiyesinin hesaplara yatması bekleniyor. İşte memur emekli maaşı zam ve ikramiye oranı ne kadar? SSK SGK Bağkur emekli maaşı Temmuz zam oranı kaç TL olacak? İşte tüm detaylar

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EMEKLİ VE MEMURA FARK OLARAK EKLENECEK

Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi bu yıl yüzde 4 artı 5 zam alacak. TÜİK'e göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta da yüzde 1.03 arttı. 3 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 2.26 oldu. Önümüzdeki üç ay sonunda ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak.

İKRAMİYE HAZİRANDA

SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı ilk 6 ayda çıkan enflasyon kadar zamlanacak. Şu aşamada yüzde 2.26 zam garanti. Nisan, mayıs ve hazirandaki enflasyona göre zam oranı artabilir. Zamlar temmuz maaşlarına yansıyacak. Ondan önce 3 Haziran'a kadar 1000 liralık bayram ikramiyesinin hesaplara yatması bekleniyor.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur, emekli, yaşlılar, engelli ve evde yakınına bakanlara müjde. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zamlı maaş hesaplamaları yapıldı. 2019 Temmuz ayında memur, emekli, yaşlı, engelli ve evde yakınına bakanların eline geçecek olan maaşlar da en az yüzde 5 artacak. Takvim'in bir haberine göre yeni maaşlar şu şekilde hesaplanacak.

Temmuz'da milyonların maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak artışın belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı en az yüzde 5 olacak.

Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zamma, eğer bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark eklenecek. Memur maaş katsayılarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek.

Yüzde 5'lik artışa göre Temmuz aylıklarını hesapladık. Bu tutarlar eğer enflasyon farkı olursa daha da yükselecek. İşte yeni aylıklar:

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 118,98 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine Ocak'ta başlayan ek ödeme artacak. Yüzde 5'lik artışa göre, uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak.

Halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yüzde 5'lik artışa göre bu aylık 631,65 liraya ulaşacak.

Memur maaş katsayısındaki artışla engelli aylıkları da artacak. Yüzde 5'lik artışa göre; yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradan 504,22 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 756,34 liraya yükselecek.

AİLE YARDIMI ARTACAK

Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 5'lik artışa göre, eş yardımı 292,62, 0-6 yaş çocuk parası 68,56, 6 yaş üstü çocuk parası 34,28 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409,29 lira alıyor. Bu tutar 429,74 liraya çıkacak..

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 305 lira 97 kuruş tutarındaki aylık, yüzde 5'lik artışa göre bin 371 lira 27 kuruşa yükselecek.

TEMMUZ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek.

GEÇEN SENE TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur ve emeklilerinin temmuz zamları da belli oldu. Buna göre görevdeki memurlar ile emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 3.5 zam üzerine enflasyon farkı da eklenince maaşlarını yüzde 8.65 zamlı aldılar.

Görevdeki memurlar ve emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

2018-2019 yılını kapsayan toplu sözleşmeye göre de görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2018'in ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde de yüzde 3.5 zam alması öngörüldü. Enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaşlara eklenecekti. Bu yılın ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4'lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. 2017 yılında ise zam oranları ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 6.89 olmak üzere toplam yüzde 9.89 oldu.

MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

En düşük memur emekli aylığı 2 bin 379 lira

Memur (Lisans - 1/4) 2 bin 844 lira

Öğretmen (1/4) 2 bin 924 lira

Polis (8/1) 3 bin 35 lira

Mühendis (1/4) 3 bin 566

Müsteşar (1/1) 8 bin 570 lira

MEMUR VE EMEKLİYE OCAK ZAMMI NE KADAR YAPILMIŞTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı alacak.

Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı alacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 468 lira*

Memur (Lisans - 9/1) 3 bin 749 lira

Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

Polis (8/1) 5 bin 339 lira

Mühendis (1/4) 6 bin 236 lira

Müsteşar (1/4) 13 bin 258 lira

*Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Emeklilik Nedir?

Kişi bir iş bulurken asıl kaygısı geleceğe dairdir. Kişi iş gücünün düşeceği ve herhangi bir şekilde çalışamayacağı yılları düşünerek iş bulurken bunu bir kriter haline getirip geleceğine yatırım yapmak ister. Ancak bu yatırım ise sigorta kurumlarının göstermiş olduğu imkanlar sayesinde gerçekleşir. Kişi bir kurum ya da kuruluşta öncelikle işe başlar. Ancak burada 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Daha sonra başladığı iş gününden itibaren patronu ya da kendisini sigorta kurumlarına aylık olarak ödeme yapmak durumundadır. Bu primler kişinin geleceğinin yapılanmasına yardımcı olur. Kişi belli ibr hizmet yılını doldurduktan sonra bu yatırılan primler sayesinde artık emekli olur ve bu primlerin karşılığı olarak da bir maaş alır. Bu maaşa emeklilik maaşı denir. Bu duruma da emeklilik denir