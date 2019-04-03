Milyonlara büyük müjde! Maaşlara zam...

Milyonlarca SGK ve Bağkur emeklisi için müjdeli haberler geliyor. Bu bağlamda emeklilere her ay maaşının yüzde 4-5'i kadar ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 53.6 ile 215,63 lira, Temmuz'da ise bu ücretler yükselecek. Emekli maaşına ek ödeme miktarı yüzde 9 olursa, SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarında 42 ile 269 lira arasında artış sağlanacak. Yüzde 5 ek ödeme sınırı da en az bin 286 liraya çıkacak. İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekliye ek ödeme ve seyyanen zam ücretleri ne kadar olacak?