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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 09:03

2019 emekli maaşı yasası ne an çıkacak?

Vatandaşlar yasasının çıkmasını istiyor ve emekli intibak maaş mı ne kadar olacak diye soruyor. Fakat 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için başlatılan yargı süreci beklendiği gibi sonuçlanmadı ancak umutlar sürüyor.

Emekliye büyük müjde! 355 TL...

2019 Bağkur emekli maaşı prim oranı ne kadar 2019 çıktı mı? 2019 yılında emekli vatandaşlarımız intibak yasasının çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Milyonlarca kişinin beklediği intibak uygulamasıyla emekli olacaklara bağlanacak maaş oranının artması bekleniyor. Emekliler, Anayasa Mahkemesi'nin intibak için adres gösterdiği Meclis'ten müjde bekliyor.

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MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ İNTİBAKTA! İŞTE EN SON GELİŞME

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için başlatılan yargı süreci beklendiği gibi sonuçlanmadı ancak umutlar sürüyor.

Emekliler, Anayasa Mahkemesi'nin intibak için adres gösterdiği Meclis'ten müjde bekliyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu.

Derneğin Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, intibak sorununun çözümü için başlattıkları kararlı mücadeleyi sürdüreceklerini, çözümün parlamentoda, yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba göstereceklerini belirterek,

"Benzer olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk yollarının tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık.

İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Eğer intibak yasası çıkarsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detaylı bir çalışma gerçekleştirecek.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği ifade ediliyor.

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