Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 6 Mart 2019 tarihi itibariyle taleplerini almaya başladığı 50 bin yeni sosyal konut projesine 550 bini aşkın başvuru geldi. TOKİ 50 bin sosyal konutun 6 bin 300'ünü İstanbul'da yapılacak. Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanıyor. Başvuru yapan vatandaşlar ise şimdi TOKİ evleri kura çekiliş tarihlerini ve nerede yapılacağını merak ediyor.