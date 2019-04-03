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  • 03.04.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 12:13

2019 kura çekilişi hangi ilde ne zaman, nerede yapılacak? ( evraklar belgeler nelerdir)

evlerine başvuran binlerce vatandaş şimdi TOKİ konutları kura çekiliş tarihlerini araştırıyor. Bu bağlamda kura çekiliş tarihlerini ve ne zaman yapılacağını haberimizde araştırdık. TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır. TOKİ evleri kura çekilişi tarihlerini il il açıkladı. Güncel gelişmeleri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek. Peki 2019 hangi ilde ne zaman, nerede yapılacak? evraklar belgeler nelerdir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 6 Mart 2019 tarihi itibariyle taleplerini almaya başladığı 50 bin yeni sosyal konut projesine 550 bini aşkın başvuru geldi. TOKİ 50 bin sosyal konutun 6 bin 300'ünü İstanbul'da yapılacak. Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanıyor. Başvuru yapan vatandaşlar ise şimdi TOKİ evleri kura çekiliş tarihlerini ve nerede yapılacağını merak ediyor.

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