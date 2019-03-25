TOKİ 50 bin konut projesinin başvuruları sona ermeden vatandaşlar kura çekimiyle ilgili detayları merak ediyor. TOKİ kura çekimi ne zaman sorusu da vatandaşların merak ettiği soruların başında yer alıyor. TOKİ 50 bin konut kura çekimleriyle ilgili merak edilen detayları haberimizde sizin için derledik.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır. Kuraların ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında sizlere duyuracağız.

TOKİ EVLERİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası şubesinde Gayrımenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

İl/ilçe Nüfus Müdürlüğü'nden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkının gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvurma şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.

Başvurular 4 kategoride olacak.

- TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

- Emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.