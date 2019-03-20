TOKİ İstanbul 2019 projeleri neler, hangi ilçelerde?

Vatandaşlar en uygun fiyata ev sahibi olabilmek için TOKİ projelerini yakından takip ediyor. TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde ve başvurular ne zaman sorularının yanıtını araştırıyor. TOKİ 2019 yılında Silivri, Tuzla, Başakşehir olmak üzere 6 yerde TOKİ konutları yapacak. Peki TOKİ İstanbul konutları için başvurular ne zaman olacak işte bilgiler.. 2+1 yani alt gelir grubuna yönelik konutlarda fiyatlar 195 bin 500 liradan, taksitler de 652 liradan başlıyor.

TOKİ sosyal konutlara başvurular şehit aileleri harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 15-19 Nisan, engelliler için 8-12 Nisan, emekliler için 25 Mart-5 Nisan, diğer başvurular için 6-22 Mart arasında yapılacak.

BAKAN MURAT KURUM'DAN 50 BİN KONUT AÇIKLAMASI

Tüm Türkiye çapında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut yapacağımızı söylemiştik. İlk etabı 50 bin sosyal konuttu. 62 ilimizde sosyal konutlara ilişkin süreci başladık. 6 Mart 'tan itibaren başvuruları almaya başladık. 388 liradan başlayan konutları vatandaşların talebine sunduk. 50 bin konuta 250 bin başvuru geldi. 250 bini talebe göre artırma ihtimalimiz olacak. Çok başvuru olursa noter huzurunda kura çekeceğiz. Önümüzdeki süreçte gelen talebin 250 binin üzerinde olması halinde karşılamaya çalışacağız. O sayıyı artırma yönünde adımlar atacağız. Sektörü ilgilendiren kısımlara da destek olacağız..

TOKİ İstanbul 2019 başvuru dönemi

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında

2. Kategori olan "En az yüzde 40 Engelli Vatandaşların" 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşların" 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında başvuruları kabul edilecek.

TOKİ İstanbul 2019 başvuru şartları

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.

İstanbul'da ucuz ev hayali kuranlar için, TOKİ İstanbul'da yeni satışa çıkardığı 5 yeni projeyi derledik. İşte TOKİ'nin İstanbul'da satışa çıkardığı 5 yeni projenin detayları;