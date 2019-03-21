Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 200 binin üzerinde vatandaşın TOKİ'nin indirim kampanyasından yararlanabileceğini ve borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alacaklarını söyledi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

- 200 binin üzerinde vatandaşımız bu indirim kampanyasından borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor. Hem borcunu ödeyecek vatandaşlarımıza hem de yeni konut alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

-(Malatya'daki deprem) Ekiplerimiz hemen olay yerine gittiler. Tespit çalışmalarını yapacaklar ama ilk gelen bilgilere göre çok önemli bir hasarımız yok gözüküyor. Birkaç evimizde ufak tefek hasarlar söz konusu.