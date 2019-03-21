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  • 21.03.2019 13:19
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 13:19

, 'nin indirim kampanyası'dan yararlanacak kişi sayısını açıkladı

'nin indirim kampanyasıyla ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "200 binin üzerinde vatandaşımız bu indirim kampanyasından larını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor. Hem borcunu ödeyecek vatandaşlarımıza hem de alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.m de yeni konut alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

TOKİ'nin konut kampanyasıyla ilgili flaş açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'nin kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. , 200 binin üzerinde vatandaşın TOKİ'nin indirim kampanyasından yararlanabileceğini ve larını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alacaklarını söyledi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

- 200 binin üzerinde vatandaşımız bu indirim kampanyasından borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor. Hem borcunu ödeyecek vatandaşlarımıza hem de alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

-(Malatya'daki deprem) Ekiplerimiz hemen olay yerine gittiler. Tespit çalışmalarını yapacaklar ama ilk gelen bilgilere göre çok önemli bir hasarımız yok gözüküyor. Birkaç evimizde ufak tefek hasarlar söz konusu.

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