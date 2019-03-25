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  • 25.03.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 16:20

Muğla konutlarına başvuru şartları neler? TOKİ Muğla konutları başvuru detayları...

Binlerce vatandaş 'nin yaptığı konutlardan satın alarak ev sahibi olma hayali kuruyor. TOKİ'nin Muğla'da yaptığı 280 konuta da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki TOKİ Muğla konutlarına başvuru şartları neler? TOKİ'nin Muğla'da yaptığı konutlara kimler başvurabilir? TOKİ konutlarına nasıl başvurulur? İşte detaylar...

OKİ, Muğla Fethiye'de 180 adet ve Milas'ta 100 adet toplamda 280 adet konut için ön talep topluyor. Konutlar için; %10 peşinat ve 120 ay vade, %20 peşinat ve 180 ay vade seçenekleri bulunuyor.

Başvuru bedeli ise 1000 TL olarak belirtiliyor. Başvurular, T. Halk Bankası A.Ş. Muğla şubelerinden yapılacak işte detaylar...

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