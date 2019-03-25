OKİ, Muğla Fethiye'de 180 adet ve Milas'ta 100 adet toplamda 280 adet konut için ön talep topluyor. Konutlar için; %10 peşinat ve 120 ay vade, %20 peşinat ve 180 ay vade seçenekleri bulunuyor.

Başvuru bedeli ise 1000 TL olarak belirtiliyor. Başvurular, T. Halk Bankası A.Ş. Muğla şubelerinden yapılacak işte detaylar...