2019 SGK SSK ve Bağkur emeklisi miyonlarca vatandaşa güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 5 zam yapılacak. Yani tüm emekliler Temmuz'da zam alacak. . SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merakla bekliyor. Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin. Ayrıca maaşlar arttığı için her ay verilen ek ödeme tutarları da yükselecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak.. İşte 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı son dakika Temmuz zam oranı ve en düşük emekli maaşı ne kadar?

EMEKLİ MAAŞLARINA TEMMUZ'DA ZAM

Tüm emekliler temmuzda zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merakla bekliyor. Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YÜZDE 5 OLARAK BELİRLENDİ

Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek. Yani memur emeklilerinin Temmuz'da en az yüzde 5 zam alacağı garanti. Ayrıca maaşlar arttığı için her ay verilen ek ödeme tutarları da yükselecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak..

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? İŞTE GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI

Malulen emekliye ayrılanlar ile 3 bin 600 günle kısmi emekli olanlara Ocak zammının ardından Şubat'ta bir artış daha olacak. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak.

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI ARTIYOR

Kasım ayı enflasyon verileri sonrası beş aylık enflasyon oranı olan yüzde 10,64 oranında zammın SSK ve Bağ – Kur emeklilerine ocak ayında yapılması söz konusu oldu. Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığında altı aylık enflasyon netleşecek ve zam oranı ortaya çıkacak. En az yüzde 10,64 zamla SSK emeklileri için maaş zammı 108 TL ila 541 TL arasında değişecek. Temmuz – kasım enflasyon oranının yılsonu için de geçerliliğini koruması halinde 2000 öncesi en düşük SSK emeklisi maaşı 1.894 TL'ye, 2000 – 2008 arası emekli SSK'lılar için en düşük maaş 1.485 TL'ye, 2008 sonrası en düşük SSK emekli maaşı 1.128 TL'ye çıkacak.

EK ÖDEME ARTACAK

Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 280 lira arasında artış yaşanacak.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Ağustos ise emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.. Emekliler bu yaz iki ikramiye, bir zam alacak. İlk ikramiye Mayıs'ta, ikinci ikramiye ise Ağustos'ta yatırılacak. Zam ise Temmuz ayında yapılacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu haberde!

Bu yılın ilk KPDK toplantısında milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren talepler masaya yatırılacak. Memurlara bayram ikramiyesi, emeklilere aile yardımı da toplantıya taşınacak...

Memurların ve memur emeklilerin gözü, önümüzdeki günlerde yapılacak Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılacak toplantıdan önemli müjdeler çıkması bekleniyor. Toplantıda Memur-Sen'in masaya getireceği taleplerden bazıları şöyle:

● 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin.

● Özel hizmet tazminatı emekli keseneğinin hesabına dahil edilsin ve 3600 ek göstergenin altında olan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilsin..

● Emeklilik ikramiyesinin hesabında 1 tam yıldan eksik olan süreler hesaba dahil edilsin.

● Memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de devam etsin.

● Kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memurun aylığının iki katı tutarında bayram ikramiyesi ödensin..

2019'DA EMEKLİYE DESTEK YAĞACAK!

Maaşı bin liranın altında olanlara, seyyanen zam yapılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek. Yüzde 4 olan ek ödeme, ikiye katlanacak. Yaklaşık 12 milyon emeklinin daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşaması için arayışlar devam ediyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artış ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Ek olarak yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi hedefleniyor.