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Emekliye çifte müjde! Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber geldi. Emekliler için bu yaz oldukça kazançlı geçecek. Geçtiğimiz yıl ödenmeye başlanan emekliye bayram ikramiyesi bu yıl da devam edecek. Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi beklenirken, Kurban Bayramı ikramiyesi ise 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenecek. Emekliler ayrıca temmuz ayında da maaşlarını zamlı alacak. İşte emeklileri sevindirecek o müjdeler...

26.03.2019 10:12 - Son Güncelleme: 26.03.2019 10:12
Emekliye çifte müjde! Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için bu yaz da kazançlı geçecek. Geçen yaz bayram ikramiyesi hakkı elde eden emekliler, bu yaz da hem iki bayram ödemesi hem de Temmuz zammıyla gelirini artıracak.

Emekliye çifte müjde! Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi Mayıs'ta ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'a denk geliyor. 3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonu.

Emekliye çifte müjde! Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda 27-31 Mayıs arasında yatırılacak.

Emekliye çifte müjde! Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

Emekliye çifte müjde! Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

EN AZ YÜZDE 5 ZAM
Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

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