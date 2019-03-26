Emekliye çifte müjde! Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber geldi. Emekliler için bu yaz oldukça kazançlı geçecek. Geçtiğimiz yıl ödenmeye başlanan emekliye bayram ikramiyesi bu yıl da devam edecek. Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi beklenirken, Kurban Bayramı ikramiyesi ise 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenecek. Emekliler ayrıca temmuz ayında da maaşlarını zamlı alacak. İşte emeklileri sevindirecek o müjdeler...
26.03.2019 10:12
- Son Güncelleme: 26.03.2019 10:12
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