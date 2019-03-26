Emekliye büyük müjde! 344 lira...

Milyonlarca emekli memurlara verilen aile yardımının kendilerine de verilmesini bekliyor. Bu bağlamda KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Emekli maaşı aile yardımı kabul edilirse, emekliler aylık 344 lira ek gelire ulaşacak. Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278,69 lira alıyor. Peki aile yardımı hesaplama işlemi nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar

GÖZLER KPDK TOPLANTISINDA

Türkiye Emekliler Derneği, "kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında "memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün" demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak.

EŞ VE ÇOCUK İÇİN ÖDENİYOR

Aile yardımı talebi hayata geçilirse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı kapsamında, çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278 lira 69 kuruş. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409 lira 29 kuruş aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. Bu yılki ilk kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi.